Falha em trem causou superlotação na Linha 3 Uma falha em um trem sem passageiros contribuiu para a superlotação da Linha 3-Vermelha, a mais carregada do Metrô de São Paulo, na semana passada. O problema ocorreu no pátio de manutenção de Itaquera, na zona leste, na tarde de quinta-feira. Com isso, composições ficaram impossibilitadas de sair do pátio, onde parte da frota ainda aguardava estacionada no período de maior movimento do dia. Conforme apurou o Jornal da Tarde, houve um descarrilamento. O Metrô não detalhou o incidente.