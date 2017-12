Falha em trem afeta Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo

SÃO PAULO - Uma composição da Linha 1 - Azul (Jabaquara - Tucuruvi) da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) que seguia com destino à estação Jabaquara, na zona sul, apresentou falha de tração, por volta das 9h30 na manhã desta quinta-feira, 7, na estação Santa Cruz, segundo informações do Metrô. O trem teve de ser rebocado por outra composição até o Pátio do Jabaquara, onde foi recolhido para manutenção. O Metrô informou que às 9h45 a circulação dos trens começou a ser normalizada.

Durante o período em que a composição com problema era retirada de circulação, os demais trens da Linha 1 - Azul circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. No trecho entre as estações Vila Mariana, Santa Cruz e Praça da Árvore foi adotada a estratégia de via pelo Centro de Controle de Operação (CCO) para que não houvesse a paralisação da circulação das composições.

Os usuários foram informados do problema pelo sistema sonoro nas estações e nos trens. Por volta das 10 horas, a circulação dos trens era normal em todas as linhas do Metrô.