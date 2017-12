Falha em site impede consultas sobre IPVA em São Paulo

Quem procurou antecipar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) encontrou dificuldade em efetuá-lo nesta quinta-feira, 8. Tanto a consulta dos valores, por meio do site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, como o pagamento bancário pela internet ficaram indisponíveis. Desde a manhã, a seção destinada à consulta do valor a ser pago se encontra fora do ar, indicando que o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) pedido pelo motorista não havia sido encontrado. Segundo a secretaria, o problema será resolvido na tarde desta quinta e afeta 2% dos veículos registrados em São Paulo. Veja também: Vencimento começa no dia 9; saiba quando você terá que pagar Tire suas dúvidas sobre a inspeção veicular obrigatória Conforme a secretaria, o problema se deve a uma falha no sistema de cadastros ocorrida na noite da quarta-feira, 7. A orientação do governo é de que as pessoas liguem para o número 0800-170110 para se informar do valor do IPVA e a data de seu vencimento. O atendimento telefônico, no entanto, também enfrenta problemas: a reportagem tentou por cinco minutos acionar o serviço, mas não conseguiu. Os proprietários de veículos registrados no Estado começaram a receber o aviso do pagamento do IPVA 2009 no começo desta semana. Aqueles que efetuarem o pagamento em cota única até o fim de janeiro terão um desconto de 3%. O IPVA também pode ser parcelado, observando as datas de vencimento previstas, já que cada veículo tem um prazo de acordo com o número final da placa.