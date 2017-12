Falha em sistema causa filas na área de check-in em Congonhas

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um problema no sistema causou filas na área de check-in da TAM no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, no final da noite desta quinta-feira, 1.

A demora no atendimento ocorreu por causa de uma lentidão no sistema de registro de passageiros. Para evitar que os passageiros perdessem os voos, os funcionários da companhia passaram a emitir os bilhetes manualmente. Segundo a TAM, o problema não causou cancelamentos nem atrasos nas partidas.