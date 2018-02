Falha em sinalização atrasa trens na Linha 12 da CPTM, em SP

SÃO PAULO - Os trens da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circularam com intervalos maiores e tempo maior de parada nas plataformas entre as estações Brás e Tatuapé na manhã desta sexta-feira, 5.

Segundo a CPTM, houve uma falha no sistema de sinalização na Estação Brás por volta das 6h30. As 8h20, os usuários ainda eram afetados pelo problema. Os passageiros estão sendo avisados do problema pelos sistema de som das estações.