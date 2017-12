Falha em porta atrasa viagem na Linha 3-Vermelha do Metrô de SP

SÃO PAULO - Uma composição do Metrô da Linha 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) apresentou falha no fechamento de uma porta na estação Santa Cecília, na manhã desta segunda-feira, 25.

Devido ao problema, o carro teve de ser esvaziado as 8h42 e os passageiros transferidos para outros carros do trem. Dez minutos depois, a composição seguiu viagem sentido Palmeiras/Barra Funda e a circulação foi normalizada. Os usuários foram informados do problema pelo sistema de som das estações.