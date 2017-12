Falha em freio pode ter matado 11 em MG

O ônibus voltava de Montes Claros, no norte do Estado, onde alunos e funcionários da Apae e da Adevip participaram dos Jogos do Interior de Minas (Jimi). Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo, que era fretado, não conseguiu reduzir a velocidade e tentou desviar de outro ônibus que seguia à frente quando foi atingido na lateral, perdeu o controle, saiu da pista e caiu da ponte.

Ontem, dois velórios coletivos foram realizados em Ipatinga. "Está todo mundo abalado e ainda não sabemos o que vamos fazer", afirmou Gilda Gomes, da direção da Apae. Cinco alunos, uma professora e um enfermeiro da instituição estão entre os mortos. Também morreu no acidente o medalhista paraolímpico Sandro Alex Cruz Santos, de 33 anos. Quinze feridos tiveram alta dos hospitais de Carbonita, Itamarandiba e Diamantina.