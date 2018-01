Falha provoca lentidão por mais de 3 horas na Linha 2-Verde do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha em um equipamento de via prejudicou a circulação e provocou lentidão por quase três horas e meia nos trens da Linha 2-Verde, do Metrô, na manhã desta quarta-feira, 17. Por causa do problema, os usuários sofreram com a demora e lotação nas estações.

Segundo informações do Metrô, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada ao longo de todo o trajeto entre as Estações Vila Prudente e Vila Madalena. A falha foi detectada em trecho entre as Estações Tamanduateí e Sacomã por volta das 6h45. De acordo com a companhia, a situação só foi normalizada às 10h05.

Por causa do trabalho das equipes de manutenção, o Metrô precisou interditar uma via entre as Estações Vila Prudente e Alto do Ipiranga - estratégia chamada de "via singela". Dessa forma, apenas um trem por vez passava em cada sentido.

A companhia também acionou o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), para transportar os passageiros entre Vila Prudente e Sacomã. Ao todo, 12 ônibus foram disponibilizados pela São Paulo Transporte (SPTrans).

Em nota, o Metrô afirmou que "todos os sistemas de metrô do mundo estão sujeitos a falhas e interferências e elas são compatíveis ao número de viagens realizadas, quilometragem percorrida e quantidade de passageiros transportados". Ainda segundo a companhia, o Metrô de São Paulo transporta mais de 4,7 milhões de pessoas por dia, totalizando cerca de 4,5 mil viagens.

Mais problemas. Os três da Linha 1-Azul também circularam com velocidade reduzida nesta manhã. O motivo da lentidão era uma interferência na via, segundo o Metrô. O problema foi notificado às 4h42 e resolvido por volta das 5h35, quase uma hora depois.