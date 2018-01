Falha em equipamento prejudica circulação do Metrô de SP

Uma falha num equipamento de via prejudicou no início da tarde desta segunda-feira, 28, a circulação de trens entre as estações Bresser-Mooca e Penha, na Linha 3-Vermelha do Metrô. Essa é pelo menos a 12ª vez que a companhia apresenta um problema neste ano.

De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, o problema começou às 13h02 na Estação Tatuapé e reduziu a velocidade das composições. Às 13h35 a circulação já estava normalizada. Os usuários foram informados do incidente pelo sistema de som.