Falha em equipamento prejudica circulação de trens do metrô

Uma falha em um equipamento de via atrapalhou a circulação dos trens da Linha 1 - Azul (Jabaquara - Tucuruvi), na manhã desta quinta-feira, 27.

O problema apareceu às 6h39, na região da estação Liberdade, que ocasionou restrição de velocidade na circulação dos trens. Às 6h46, a falha foi solucionada, segundo a assessoria da empresa do Metrô.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a ocorrência, todos os usuários, em todas as estações, foram informados sobre o problema por meio do sistema de comunicação sonora. A operação, de acordo com o Metrô, está sendo normalizada gradativamente.