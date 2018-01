Falha em equipamento causa lentidão no Metrô Por 1h37, os trens da Linha 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena) do Metrô tiveram de circular em velocidade reduzida e ficaram mais tempo parados nas estações na manhã de ontem. Houve falha em equipamento de comunicação e sinalização no trilho próximo à Estação Ana Rosa. As composições que passavam por esse ponto perdiam o contato com a centro de controle operacional e precisaram ser conduzidos manualmente por operadores. A falha fazia os trens perderem autonomia.