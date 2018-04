Falha em equipamento aumenta intervalo entre trens no Metrô, em SP

Uma falha no equipamento de via deixou as plataformas lotadas na tarde, a partir das 14h45 desta segunda-feira, 3, na Linha 3-Vermelha. Devido ao problema, houve aumento no tempo de espera dos passageiros. Segundo o Metrô, o problema foi detectado entre as estações Patriarca e Artur Alvim, no sentido Corinthians-Itaquera.

A companhia destacou que equipes estão no local para restabelecer o equipamento. Apesar da falha, o Metrô afirmou, em nota, "que não houve interrupção na circulação".