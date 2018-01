Falha em equipamento afeta Linha 3-Vermelha do Metrô

Os trens da Linha 3-Vermelha do metrô circularam com velocidade reduzida na manhã desta terça-feira, 15, devido a uma falha em equipamento de via na região da estação Brás, no centro de São Paulo. As causas do problema não foram informadas.

Segundo nota da empresa, o problema surgiu às 8h30, com uma das composições que seguia com destino à estação Palmeiras-Barra Funda. A circulação ficou com velocidade reduzida no trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Brás.

A equipe de manutenção do Metrô que foi ao local resolveu o problema por volta das 10h, quando os trens voltaram a rodar na velocidade normal. Os passageiros foram informados sobre o problema por meio do sistema de comunicação sonora das estações e trens.

Atualizado às 12h26 para acréscimo de informações.