Falha elétrica na Linha 7-Rubi lota plataformas da CPTM

Atualizada às 8h34

SÃO PAULO - Uma falha no sistema de energia causou transtornos a passageiros da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta sexta-feira, 21. Entre as 6h10 e as 7h35, os trens circularam nos dois sentidos por apenas uma das vias entre as Estações Pirituba e Francisco Morato.

O intervalo entre as composições e o tempo de parada nas plataformas aumentou, e as Estações Pirituba, Francisco Morato e Franco da Rocha ficaram lotadas. A Linha 7-Rubi faz o trajeto entre a Luz, no centro de São Paulo, e Jundiaí, no interior do Estado.

Por conta da pane, a SPtrans colocou 25 ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (PAESE) para atender, gratuitamente, à demanda dos passageiros no trecho afetado. Os ônibus extras operaram das 6h50 às 7h50.

Metrô. Por causa das chuvas, os trens da Linha 1-Azul, que liga o Jabaquara, na zona sul, ao Tucuruvi, na zona norte, estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Tiradentes e Tucuruvi.