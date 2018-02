Falha deixa parte do parque sem energia Uma falha no sistema subterrâneo de distribuição de energia elétrica prejudicou ontem parte das atividades no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Um dos locais afetados foi o Museu Afro Brasil, que funciona dentro do parque e permaneceu com as portas fechadas para os frequentadores durante toda a tarde. Segundo a AES Eletropaulo, técnicos foram enviados ao local para resolver o problema às 13h. Até as 19h45, ainda não tinham reestabelecido o sistema nem descoberto qual a causa da queda de energia.