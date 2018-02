Falha de tração prejudica circulação da Linha 1-Azul do Metrô

São Paulo, 1 - Um problema de tração prejudica a circulação dos trens da Linha 1 - Azul (Tucuruvi-Jabaquara) do Metrô na manhã desta sexta-feira, 1, segundo informações da companhia.

A falha apareceu em uma composição por volta das 9h15, quando estava na estação Portuguesa-Tietê, na zona norte da cidade, seguindo para o Jabaquara, na zona sul. Os passageiros foram transferidos para outra composição e o trem com problemas estava sendo removido para o pátio por volta das 9h45.

Por conta do defeito, a velocidade dos trens está reduzida e há um intervalo maior entre as composições, de acordo com o metrô.