Falha de equipamento causa redução da velocidade em trens na Linha 1 do Metrô

SÃO PAULO - A circulação de trens na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo voltou ao normal às 8h04 desta quarta-feira, 17. Às 6h40, a companhia detectou uma falha num equipamento de via, próximo da Estação São Judas. Nesse período, as composições que seguiam no sentido Jabaquara operaram com velocidade reduzida. Já no sentido da estação Tucuruvi, a circulação das composições era normal.

Uma equipe de manutenção esteve no local para solucionar o problema. Os passageiros foram orientados sobre a ocorrência pelo sistema de som dos trens e das estações.

Atualizada às 9h