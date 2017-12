Falha de energia provoca atrasos na Linha 8-Diamante da CPTM

SÃO PAULO - Uma falha na rede elétrica interrompeu a circulação de parte dos trens da Linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na manhã desta quinta-feira, 20, entre as 5h50 e as 6h30. O sistema entrou em processo de normalização, mas ainda há registros de atrasos por causa da superlotação de estações em São Paulo e Osasco, na região metropolitana.

Ônibus chegaram a ser disponibilizados para a transferência dos passageiros no trecho afetado da linha, entre as Estações Júlio Prestes e Presidente Altino. Não há outros problemas registrados, até o momento, na rede da CPTM ou no Metrô de São Paulo.