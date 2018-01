Falha de energia para ao menos 13 estações da CPTM

SÃO PAULO - Uma falha na rede de energia paralisou 13 estações da Linha 7 - Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na tarde desta sexta-feira, 18. As estações ficaram fechadas entre 15h40 e 18h30. Os trens ainda circulavam com intervalos maiores às 19 horas.

De acordo com a empresa, a falha começou por volta de 15 horas na estação Perus e se espalhou por boa parte da linha. Por causa do problema, a CPTM fechou todas as estações entre a Luz e a Francisco Morato.

O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado pouco depois das 16 horas, informou a SPTrans. Ônibus foram direcionados ao local para levar os passageiros que não puderam embarcar.

Os trens ainda circulam com velocidade reduzida. Entre as estações Jaraguá e Caieiras, só passa um veículo por vez. Nas redes sociais, diversos passageiros reclamaram do atraso das viagens.

A Linha 10 - Turquesa também apresentou problemas no começo da noite desta sexta. Segundo a CPTM, um trem parou perto de Rio Grande da Serra, na Estação Utinga. Os passageiros tiveram que fazer baldeação pela própria via.

A companhia informou que o trem foi recolhido. A circulação de trens, no entanto, ainda está com intervalos maiores.