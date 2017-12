Falha causa lentidão na Linha 1-Azul do Metrô

Atualizado às 14h25

SÃO PAULO - Uma falha em um equipamento de via nos trilhos entre as Estações Conceição e Jabaquara, da Linha 1-Azul do Metrô, na zona sul da capital, reduziu a velocidade de circulação dos trens em toda da linha, que liga as zonas norte e o sul da cidade, no começo da tarde desta quarta-feira, 22. Os trens ficaram mais tempo parados nas estações e o intervalo entre as composições foi maior. A pane começou às 12h20 e, até as e foi solucionada às 13h09, informa o Metrô.

A natureza exata da nova falha não foi detalhada. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, os trens estão circularam entre as duas estações por uma única via, daí o motivo da lentidão. A São Paulo Transporte (SPTrans) enviou dez ônibus para auxiliar os passageiros nesse trecho da linha.