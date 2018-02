Falha aumenta tempo de espera por trens da Linha 9 da CPTM, em SP

SÃO PAULO - Uma falha na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na tarde desta quarta-feira, 7, afeta o tempo de circulação na Linha 9-Esmeralda. De acordo com a companhia, as equipes de manutenção já atuam para resolver o problema.

Uma composição vazia apresentou problemas técnicos no conjunto de rodas e eixos quando saia do pátio na região de Osasco, na Grande São Paulo, por volta das 17h30. O trem parou no meio do trilho, o que impede a passagem de outros carros. Por isso, os trens do ramal estão circulando por uma única via entre as estações Ceasa e Presidente Altino, aumentando o intervalo de espera.