Falha atrasa circulação de trens na Linha 3-Vermelha do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha no equipamento que sinaliza a mudança de via entre as composições atrasa a circulação da Linha 3-Vermelha desde as 17h desta sexta-feira, 23. Técnicos já estão no local do problema, mas não há previsão para o término do reparo, segundo a assessoria do Metrô-SP.

O equipamento que apresentou falha fica entre as estações Patriarca e Guilhermina-Esperança, na zona leste de São Paulo.