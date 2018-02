Falecimentos

Maria Vilma Loffredo - Aos 82 anos, era viúva de Mario Loffredo. Deixa dois filhos. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra/SP

Olga de Zagiacomo Mascarenhas - Aos 79 anos. Era filha de Ida Fambini Primo e Domenico Zagiacomo. Deixa os filhos Carlos, Rodolfo, Paulo e Marcos. O enterro foi no Cemitério da Quarta Parada

Benedicta Alves do Nascimento - Aos 73 anos. Era filha de Maria de Araújo Figueira e Pio Alves do Rêgo. Deixa os filhos Ivan, Eder, Luiz Henrique e Rosemeire. O enterro foi no Cemiuté

Luzia Vasconcelos dos Santos - Aos 61 anos. Era filha de Galiana Maria de Jesus e Paulo de Moraes Vasconcelos. Deixa os filhos Vasco, Elisângela, Dayse e Elizandra. O enterro foi no Cemitério de Itaquera

Lúcia de Sousa - Aos 48 anos. Era filha de Margarete Pastor de Sousa e João Batista de Sousa. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Regina Alves de Almeida - Segunda-feira, aos 40 anos. Era filha de Giselda David Alves e José Luiz Alves. Deixa a filha Raquel. O enterro foi r no Cemitério da Saudade

Siegfried Gunther Wilhelm Zorn - Dia 9, aos 96 anos. Deixa o filho Wolfgang, nora, netos e bisnetos O enterro foi dia 10 no Cemitério do Morumby

Antonio Francisco de Almeida - Aos 92 anos, era viúvo. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo

Pedro Francisco de Almeida Filho - Aos 57 anos. Era filho de Maria Evangelista de Almeida e Pedro Francisco de Almeida. Deixa os filhos Patrícia, Daniel e Paula. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Formosa I

Rodrigo Gomes Alves - Aos 24 anos. Era filho de Maria Joana Gomes Leite e Paulo José Alves. O enterro foi no Cemitério da Saudade

Marco Antonio Passoni - Deixa a mulher, Maria Antonia, e os filhos Maria Renata, Luciano e Maria Letícia, genro e nora

MISSAS

Yolanda Prestes Ramos - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia)

Lair Mantovani de Mello - Hoje,

às 18h, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, Rua Jaguaribe, 735, Santa Cecília (7 anos)

Almira Alves da Silva - Hoje, às 18h30, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, localizada no Largo Padre Péricles, em Perdizes (7º dia)

Yoshiko Arasaki - Amanhã, às 12 horas, na Capela da Igreja São Gabriel, na Avenida São Gabriel, 108, no Jardim Paulista (7º dia)

Huda Eluf - Amanhã, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, que fica localizada na Rua Paraíso (7º dia)

Zina Lorenzetti Iazzetti - Amanhã, às 16h30, na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Rua República do Iraque, 1.839, Campo Belo (7º dia)

Sálvio de Figueiredo Teixeira - Hoje, às 8 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim Europa (7º dia)

Cecília Monteiro Arcuri - Amanhã, às 10 horas, na Capela da Igreja São Gabriel, Av. São Gabriel, 108, Itaim-Bibi (7º dia)

Claudio Alves D'Amorim - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (1 ano)

João Batista Neto Chamadoira - Amanhã, às 15h30, Capela da PUC, R. Monte Alegre, 498, Perdizes; domingo, 17h, Igreja N. Senhora do Rosário, Praça Guilherme Gonçalves, centro, Atibaia/SP (30 dias)

Julio Souza Pinto - Amanhã, às 17 horas, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, localizado no Largo Padre Péricles, Perdizes (7º dia)

Leila Menezes Monteiro - Amanhã, 17h, Paróquia S. João de Brito, R. Nebraska, 827, Brooklin (7º dia)

Vartan Comerian - Domingo, às 11 horas, na Catedral Apostólica Armênia São Jorge, localizado na Avenida Santos Dumont, 55 (40 dias)

Ivo Battistelli - Domingo, às 12h, na Capela do Cemitério do Morumbi, Rua Deputado Laércio Corte, 468, Morumbi (1 ano)