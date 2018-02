Falecimentos

Eva Moreira do Nascimento - Aos 87 anos, era filha de Emilia Moreira de Souza e João Candido da Cruz. Deixa os filhos Antonio, Aparecida, Iracildo e José. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Heloisa Maria de Miranda Leão de Brito - Aos 84 anos, era filha de Eponina Martins de Miranda Leão e Manoel Jose de Miranda Leão. Deixa a filha, Cintia Maria. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Adelina Carvalho de Souza - Aos 72 anos, era filha de Ana Ribeiro de Carvalho e Gustavo Fialho de Carvalho. Deixa os filhos Aldenor, Jose, Ana e Gustavo. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Eva Massola Pacheco - Segunda-feira, aos 68 anos, era filha de Marieta e Luiz Massola. Deixa os filhos Denise, Rodolfo, Marcelo, Simone e Elaine. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Jeane de Aquino Vieira Tomasi - Segunda-feira, era filha de Belinaura de Aquino Vieira e Juarez Vieira. Deixa o filho, Leonardo. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Antonio Cerulli Colucci - Anteontem, aos 82 anos, era casado com Alzira Sanchez Colucci. Deixa as filhas Arlene, Alaine e Anete, sete netos e duas irmãs. O enterro foi realizado ontem no Crematório da Vila Alpina.

Oscar Lopes de Alencar - Segunda-feira, aos 78 anos, era filho de Leticia Bezerra de Alencar João Lopes de Alencar. Deixa os filhos Sergio Ricardo, Oscar, Marcelo e Eduardo. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

Paulo Alves da Silva - Aos 55 anos, era filho de Josefa Bento da Silva e Jose Alves da Silva. Deixa os filhos Jefferson, Liliane, Paulo Rodrigo e Robson. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa II.

MISSAS

Gilda Camargo de Barros - Hoje, às 17 horas, na Capela São Pedro Fourier, na Avenida Marechal Juarez Távora, 335, Super Quadra Morumbi (7º dia).

Maria Benedita Moraes Leme Prado (Bella) - Hoje, às 17 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (16 anos).

Zélia Ribeiro - Hoje, às 19 horas, na Basílica Nossa Senhora do Carmo, na Rua Martiniano de Carvalho, 114, Bela Vista (1 mês).

Irene Nogueira Amadei - Hoje, às 19h30, na Igreja São Geraldo das Perdizes, localizada no Largo Padre Péricles, Perdizes (1 ano).

Yolanda Prestes Ramos - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Yoshiko Arasaki - Sábado, às 12 horas, na Capela da Igreja São Gabriel, na Avenida São Gabriel, 108, no Jardim Paulista (7º dia).

Huda Eluf - Sábado, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, Rua Paraíso (7º dia).

Zina Lorenzetti Iazzetti - Sábado, às 16h30, na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Rua República do Iraque, 1.839, Campo Belo (7º dia).

Michel Michaluá - Hoje, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (7º dia).

João Batista de Gobi - Hoje, às 18h30, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, no Largo Padre Péricles, em Perdizes (7º dia).

Loadir Antonio Bertini (Dadi) - Hoje, às 19 horas, na Igreja dos Frades, na Rua São Francisco de Assis, 640, em Piracicaba (7º dia).

José Geraldo Soares de Mello - Hoje, às 20h, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, Avenida Domingos de Morais, 2.387, Vila Mariana.

Sálvio de Figueiredo Teixeira - Foi vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Amanhã, às 8 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim Europa (7º dia).

Claudio Alves D'Amorim - Sábado, às 12 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (1 ano).

Julio Souza Pinto - Sábado, às 17 horas, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, localizado no Largo Padre Péricles, Perdizes (7º dia).