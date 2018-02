Falecimentos

Yoshiko Arasaki - aos 89 anos, era viúva de Yukio Arasaki. Deixa filhos, neto e bisnetos.

Maria Elicia de Macedo Silva - Aos 77 anos, era filha de Camila Elicia de Macedo e Manoel Rodrigues dos Santos. Deixa os filhos Ednaldo, Eraldo e Evandro. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Francisca Maria da Conceição - Aos 76 anos, era filha de Sebastiana Maria da Conceição e Severino Ferreira da Silva. Deixa o filho, Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Florindo Cavalhero - Aos 75 anos, era filho de Rosa Leonardi Cavalhero e Miguel Cavalhero. Deixa os filhos Fausto e Deborah. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

Adilino Dias Maciel - Aos 71 anos, era casado com Arlinda Dias Maciel. Deixa os filhos Ricardo, Aparecido, Rosana, Rosangela, Rogerio e Alexandre. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Takashi Abe - Aos 70 anos. Deixa os filhos Daniela, Kelly e Takashi. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Alfredo Carlos Glaser - Ontem, aos 68 anos, era filho de Gertrud Glaser e Werner Glaser. Deixa a filha, Marianne. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã, na capital paulista.

Elias Cazella - Aos 61 anos, era filho de Deonize Ribeiro Cazella Lucio Cazella. Deixa os filhos Ronaldo, Rosangela e Luciano. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá, na capital paulista.

Pedro Francisco de Almeida Filho - Aos 57 anos, era filho de Maria Evangelista de Almeida e Pedro Francisco de Almeida. Deixa os filhos Patricia, Daniel e Paula. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Paulo Alves da Silva - Aos 55 anos, era filho de Josefa Bento da Silva e Jose Alves da Silva. Deixa os filhos Jefferson, Liliane, Paulo Rodrigo e Robson. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II, na capital paulista.

Miguel Carlos Andrade Santana - Aos 47 anos, era solteiro. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos.

Manoel Alves de Jesus - Aos 47 anos, era filho de Maria de Jesus Alves Pereira e Adão Pereira de Jesus. Deixa o filho, Marcio. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

MISSAS

Helena Pagliuchi Lima Horta - Hoje, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, no Alto de Pinheiros (in memoriam).

Wilma Gasparian Tilkian - Hoje, às 12h30, na Paróquia São Pedro e São Paulo, que fica localizada na Rua Circular do Bosque, 31, Cidade Jardim (7º dia).

Olivia Pereira Leite Malta Campos (Lota) - Amanhã, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Gilda Camargo de Barros - Era irmã da Congregação de Nossa Senhora - Cônegas de Santo Agostinho. Quinta-feira, às 17 horas, na Capela São Pedro Fourier, na Avenida Marechal Juarez Távora, 335 - Super Quadra Morumbi (7º dia).

Oswaldo Guttilla - Hoje, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Francisco de Paula Castanheira Bedê - Hoje, às 19h30, na Paróquia São Francisco de Assis, localizada na Rua Borges Lagoa, 1.209, na Vila Clementino (5 anos).

Luiz Carlos de Moraes Bueno Corbisier - Hoje, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, Praça Nossa Senhora Aparecida, Moema (7º dia).

Marcelo de Macedo Coda - Hoje, às 19h30, na Igreja de São Francisco de Assis, localizada na Rua Borges Lagoa, 1.209 A, Vila Clementino (7º dia).

Eduardo Miguel Halim - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Michel Michaluá - Quinta-feira, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (7º dia).

José Geraldo Soares de Mello - Quinta-feira, às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, localizada na Avenida Domingos de Morais, 2.387, Vila Mariana.