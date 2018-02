Falecimentos

Manuel Barreirinho Gomes - Aos 87 anos, era filho de Rita Rosa Barreirinho Manuel Eusebio Gomes. Deixa os filhos Paulo, Artur, Salvador, Geraldo, Manuel Fernando e Elisabete. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

MISSAS

Anunciata F. Scalabrin Picca - Hoje, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Achiropita, localizada na Rua 13 de Maio, 478, na Bela Vista (7º dia).

Maria Carvalho Amadeu - Amanhã, às 18h30, na Paróquia Santíssimo Sacramento, localizada na Rua Tutoia, 1.125, Paraíso (7º dia).

Helena Pagliuchi Lima Horta - Terça-feira, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (in memoriam).

Wilma Gasparian Tilkian - Terça-feira, às 12h30, na Paróquia São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Circular do Bosque, 31, Cidade Jardim (7º dia).

Nehme Elias Ghorayeb - Hoje, às 11h30, na Igreja Nossa Senhora do Líbano, que fica localizada na Rua Tamandaré, 355, na Liberdade (7ª dia).

Francisco Lopes de Andrade Santos - Hoje, às 18h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (1 ano).

Oswaldo Guttilla - Terça-feira, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Francisco de Paula Castanheira Bedê - Terça-feira, às 19h30, na Paróquia São Francisco de Assis, localizada na Rua Borges Lagoa, 1.209, na Vila Clementino (5 anos).

Luiz Carlos de Moraes Bueno Corbisier - Terça-feira, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ

Olga Kives Lasman - Hoje, às 10h30 - S R - Q 406 - Sep. 153 (Shloshim).

Lea Graf Paylovsky - Hoje, às 10h30 - S R - Q 403 - Sep. 181 (Shloshim).

Charlotte Nadel - Hoje, às 11 horas - S M - Q 233 - Sep. 64 B (Matzeiva).

Samuel Radonsky - Hoje, às 11 horas - S R - Q 379 - Sep. 27 (Shloshim).

Alberto Raphael Mansur Levy - Hoje, às 11 horas - S L - Q 263 - Sep. 9 (Shloshim).

Delia Sicsu de Laredo - Hoje, às 11 horas - S J - Q 96 - Sep. 16 (Shloshim).

Claudio Saalfeld - Hoje, às 11h30 - S R - Q 402 - Sep. 132 (Matzeiva).

Jaime Samuel Frenkiel - Hoje, às 11h30 - S R - Q 405 - Sep. 65 (Matzeiva).

Ângela Gross - Hoje, às 11h30 - S I - Q 115 - Sep. 51 (Yurtzait).

Anna Bela Chelminski Barreto - Hoje, às 12 horas - S T - Q 501 - Sep. 11 (Matzeiva).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

EMBU

Aziza Serruya Bemmuyal - Hoje, às 11 horas - S B - Q 16 - Sep. 25 (Matzeiva).

