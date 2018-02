Falecimentos

Wilma Gasparian Tilkian - Anteontem, aos 93 anos. Deixa os filhos Antonio, Fernanda, Sílvia, Ricardo e Marina, genros, noras, 13 netos e dez bisnetos. O enterro foi no Cemitério do Morumbi.

Maria Jose Crivelaro Neves - Aos 89 anos, era filha de Sirena Bonnome Francisco Crivelaro. Deixa as filhas Eliana e Regina. O enterro foi no Cemitério de Santana.

Maria do Carmo da Silva - Aos 88 anos, era filha de Maria Juvina de Lima e Antonio Pereira da Silva. Deixa os filhos Damiana Maria, Sebastiana Maria, Adolfina Maria e Antonia Maria. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Onissa Patricio de Souza Pereira - Aos 77 anos. Deixa os filhos Eunice Maria e Luiz Roberto. O enterro foi no Cemitério do Campo Grande.

João Linneu do Amaral Prado - Ontem, aos 93 anos, em Jaú (SP). Era professor, filho de Scintilla do Amaral Prado e Bento Prado de Almeida Ferraz. Deixa os filhos João Linneu, Silvia, Maria Stella, Ana Maria e Ana Marta, netos, bisnetos, irmãs e irmão. A cerimônia de cremação será realizada hoje, às 15 horas, no Cemitério da Vila Alpina.

Silvio Elias - Segunda-feira, aos 89 anos. Deixa os filhos Sergio, Silvio e Silvete. A cerimônia de cremação foi no Cemitério e Crematório da Vila Alpina.

Samuel Francisco da Silva - Aos 62 anos, era filho de Maria Jose da Silva e Manoel Francisco da Silva. Deixa os filhos Sulamita, Maria Veronica, Gemima, Jonas e Samuel Francisco. O enterro foi no Cemitério do Campo Grande.

Luiz Carlos Silva de Oliveira - Aos 48 anos. Deixa as filhas Tatiana, Tatyan Kelly e Thynetavylla. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

MISSAS

Fernanda Liberal Gonçalves - Hoje, às 15 horas, Av. Professor Frederico Herrmann Junior (Cruz Torta), Alto de Pinheiros (1 mês).

Eunice Mesquita Grellet - Hoje, às 15h30, na Igreja de Nossa Senhora da Saúde, Rua Domingos de Morais, 2.387, Vila Mariana (7º dia).

Regina Sowa - Hoje, às 17 horas, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, no Largo Padre Péricles, Perdizes (7º dia).

Anunciata F. Scalabrin Picca - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Achiropita, Rua 13 de Maio, 478, Bela Vista (7º dia).

Maria Carvalho Amadeu - Segunda-feira, às 18h30, na Paróquia Santíssimo Sacramento, Rua Tutoia, 1.125, Paraíso (7º dia).

Oscar de Oliveira Camargo - Hoje, às 15 horas, na Igreja São José do Ipiranga, na Rua Brigadeiro Jordão, 560, Ipiranga (1 ano).

Renato Amaral Sampaio Coelho - Hoje, às 16 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Paulo Guilherme Ferradosa - Hoje, às 17 horas, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rua Domingos Luís, 273, Santana (7º dia).

Luciano de Lucca - Hoje, às 19h30, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, no Largo Padre Péricles, Perdizes (7º dia).

Nehme Elias Ghorayeb - Amanhã, às 11h30, na Igreja Nossa Senhora do Líbano, na Rua Tamandaré, 355, na Liberdade (7ª dia).

Francisco Lopes de Andrade Santos - Amanhã, às 18h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (1 ano).

Luiz Carlos de Moraes Bueno Corbisier - Terça-feira, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ

Olga Kives Lasman - Amanhã, às 10h30 - S R - Q 406 - Sep. 153 (Shloshim).

Lea Graf Paylovsky - Amanhã, às 10h30 - S R - Q 403 - Sep. 181 (Shloshim).

Charlotte Nadel - Amanhã,

às 11 horas - S M - Q 233 - Sep. 64 B (Matzeiva).

Samuel Radonsky - Amanhã, às 11 horas - S R - Q 379 - Sep. 27 (Shloshim).

Alberto Raphael Mansur Levy - Amanhã, às 11 horas - S L - Q 263 - Sep. 9 (Shloshim).

Delia Sicsu de Laredo - Amanhã, às 11 horas - S J - Q 96 - Sep. 16 (Shloshim).

Claudio Saalfeld - Amanhã, às 11h30 - S R - Q 402 - Sep. 132 (Matzeiva).

Jaime Samuel Frenkiel - Amanhã, às 11h30 - S R - Q 405 - Sep. 65 (Matzeiva).

Ângela Gross - Amanhã, às 11h30 - S I - Q 115 - Sep. 51 (Yurtzait).

Anna Bela Chelminski Barreto - Amanhã, às 12 horas - S T - Q 501 - Sep. 11 (Matzeiva).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

EMBU

Aziza Serruya Bemmuyal - Amanhã, às 11 horas - S B - Q 16 - Sep. 25 (Matzeiva).