Falecimentos

Rosa Tropia Caldeira - Sexta-feira, aos 100 anos. Deixa as filhas Gina Caldeira Viacava e Gloria Caldeira, bem como sete netos. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório da Vila Alpina.

Maria Apparecida Pereira da Cunha Penteado - Aos 94 anos, era filha de Anna Natalina Aranha Pereira da Cunha e Francisco Mesquita Pereira da Cunha; viúva de Salvador Teixeira Penteado. Deixa os filhos Francisco Heitor, casado com Marta Maria; Salvador, casado com Marina; e Roberto, casado com Marinilze; bem como netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade, em Campinas (SP).

Silvio Elias - Segunda-feira, aos 89 anos. Deixa os filhos Sergio, Silvio e Silvete.

Josefa Alves da Silva - Aos 78 anos, era casada com Expedito Manoel da Silva. Deixa nove filhos. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Marlene Goldman - Anteontem, aos 76 anos, era filha de Luiza Rocco Canzian e Eugenio Canzian Sobrinho; viúva de Fabio Goldman. Deixa os filhos Adriano e Luciana, o irmão Sergio e netos. O enterro foi ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Anunciata F. Scalabrin

Picca - Deixa filhos, genro, nora, netos e bisnetos.

Oswaldo Guttilla - Ontem, aos 87, era médico e professor. Deixa a mulher, Ivelina Santalucia Guttilla, os filhos Maria Cristina Guttilla e Cesar Augustus, bem como os netos Daniel, Mariana, Arthur e Andre. O velório ocorre hoje, até as 10 horas, na Funeral Home (Rua São Carlos do Pinhal, 376); o enterro será em seguida no Cemitério do Araçá.

Florindo Cavalhero - Aos 75 anos, era filho de Rosa Leonardi Cavalhero e Miguel Cavalhero. Deixa os filhos Fausto e Deborah. O enterro foi no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

MISSAS

Lia Ulhôa Canto Bierrenbach - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Maria da Glória Aranha de Macedo Vieira (Glorinha) - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Ignez Maria Raymondi - Hoje, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior. 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

Luiza Fossaluza Borachini - Hoje, às 19 horas, na Paróquia São Felipe Neri, na Avenida São Lucas, 279, Parque São Lucas (7º dia).

Rosa Tropia Caldeira - Amanhã, às 10 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Jacira Goldschmidt Rocha - Amanhã, às 12h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim America (7º dia).

Clarice Esteves de Almeida - Amanhã, às 17h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizada na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia).

Eunice Mesquita Grellet - Sábado, às 15h30, na Igreja de Nossa Senhora da Saúde, localizada na Rua Domingos de Morais, 2.387, Vila Mariana (7º dia).

Lauro G. Cardoso de Almeida - Hoje, às 17 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano).

Nelson Franco Spielmann - Hoje, às 17 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Claudio Luiz da Costa Bretas - Hoje, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida de Moema, na Praça Nossa Senhora Aparecida, Moema (7º dia).

Francisco Cacossa Abate - Hoje, às 19 horas, na Paróquia de Santa Maria Goretti, na Rua Doutor Romeo Ferro, 281, Vila Gomes (7º dia).

Adel Samara - Amanhã, às 12 horas, na Catedral Metropolitana Ortodoxa, localizada na Rua Vergueiro, 1.515, Paraíso (7º dia).

Fernando Sergio de Campos Castro - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca. 32, no Jardim Europa (7º dia).

Ylves José de Miranda Guimarães - Amanhã, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jd. Paulista (7º dia).

Renato Amaral Sampaio Coelho - Sábado, às 16 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, no Jardim d Europa (7º dia).