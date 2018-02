Falecimentos

Nogueira da Gama - Aos 94 anos, era professora. Deixa filho, noras e netos.

Ruth Tichauer - Aos 91 anos, era filha de Blima Muhlstein e Nechemia Muhlstein. Deixa o filho, Thomas, a nora, Deborah, netos e uma bisneta. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã, na capital paulista.

Maria do Carmo de Lima - Aos 77 anos, era filha de Luzia Maria de Oliveira e Manoel Santiago de Oliveira. Deixa os filhos Amaro, Marco Antonio, Maria de Lourdes, Maria do Socorro e Augusto. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Margarida dos Santos Fernandes - Aos 62 anos, era filha de Abilia Josefa dos Santos e João Cassimiro dos Santos. Deixa os filhos Adriana, Adriano, Alexandra, Alexandre, Damiana e Joaquim. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Maria de Jesus Moreira de Oliveira - Aos 62 anos, era filha de Joana da Silva Oliveira e Sabino Moreira de Oliveira. Deixa as filhas Karla e Roberta. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Elvira Ramos da Silva - Aos 53 anos, era filha de Ana Maran da Silva e Arlindo Ramos da Silva. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

João de Nobrega - Aos 93 anos, era filho de Virginia de Freitas Nobrega e João de Nobrega. Deixa os filhos Flavio João, Sergio Roberto e Maria de Fatima. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

João Pereira dos Santos - Aos 71 anos, era filho de Maria Pereira dos Santos e Maximino Pereira dos Santos. Deixa o filho, Reginaldo. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Donizetti Satyro Tavares - Aos 57 anos, era filho de Guiomar de Oliveira e Joaquim Satyro. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Edna Maria Carmo da Silva - Aos 52 anos. Deixa os filhos Ana Paula e Paulo Henrique. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

MISSAS

Elza Graziano Fonseca - Hoje, às 16 horas, na Paróquia Santo Antônio do Pari, localizada na Praça Padre Bento, 13, Pari (7º dia).

Wanda Godoy Cusciano - Hoje, às 9 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, no Alto do Sumaré (7º dia).

José Luiz de Magalhães Barros - Hoje, às 10h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (7º dia).

François Jean Marie Fretin - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, localizada na Alameda Lorena 665-A, Jardim Paulista (7º dia).

Norma Galdino de Siqueira - Amanhã, 18h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia).

Regina Ivanowsky Calmon Nogueira da Gama - Domingo, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, localizada na Rua Domingos de Morais, 2.387, Vila Mariana (7º dia).

Maria Stella Portugal Teixeira Mendes - Terça-feira, às 17 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32 Jardim Europa (1 mês).