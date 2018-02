Falecimentos

Maria Regina Monteiro - Anteontem, aos 93 anos, era filha de Regina Maria da Conceição e Jose Ribeiro dos Santos. Deixa os filhos Carmina, Joaquim, Cleomira, Regina, Henrique e Antonia Maria. O enterro foi no Cemitério do Jaraguá.

Maria da Glória Aranha de Macedo Vieira (Glorinha) - Segunda-feira, aos 87 anos. Deixa os filhos Maria Cecília e Renato, a nora, Camila, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no dia seguinte no Cemitério do Morumbi.

Terezinha Clara Dorneles - Aos 83 anos, era filha de Placedina Alegaria de Jesus e Antonio Marcolino Dorneles. Viúva, deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Célia Zeine Gebara - Domingo, aos 48 anos. Deixa a mãe, Laura de Oliveira Gebara, a filha, Katherine Louize Gebara Prestes, os irmãos Ana Cristina Gebara Bergamaschi, Maria Teresa Gebara Tock e Davi Gebara Neto, sobrinhos e tios. O enterro foi realizado na segunda-feira no Cemitério do Redentor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Allan Delan - Anteontem, aos 82 anos, era filho de Suzana Vela e Leon Delan. Deixa a mulher, Esther Douer, e netos. O enterro foi ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Edvaldo Alves de Lima - Segunda-feira, aos 72 anos, era filho de Rosa Alves de Lima e Joaquim Alves de Lima. Deixa os filhos Willians, Fabiano e Wilson. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Gilson Joaquim da Silva - Aos 52 anos, era filho de Lindalva da Rocha Machado e Jose Joaquim da Silva. Deixa os filhos Getulio e Iracema. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

MISSAS

Maria Helena Esteves Ortega - Hoje, às 17h30h, na Paróquia São Paulo da Cruz - Igreja do Calvário, Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros (in memoriam).

Amélia Ambrogi Fischetti - Hoje, às 18h30, na Paróquia do Santíssimo Sacramento, Rua Tutoia, 1.125, Paraíso (7º dia).

Lourdes Rea - Deixa marido, filhos, netos e nora. Hoje, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Romilda Giuzio Pompeu de Toledo (Mimi) - Hoje, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, R. Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia).

Valdivia Riemma Philipson - Hoje, às 19h30, na Paróquia da Imaculada Conceição, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 2.071, Bela Vista (in memoriam).

Célia Zeine Gebara - Amanhã, às 9 horas, na Igreja Santa Generosa, na Rua Bernardino de Campos, 360, Paraíso (7º dia).

Elza Graziano Fonseca - Sábado, às 16 horas, na Paróquia Santo Antônio do Pari, na Praça Padre Bento, 13, Pari (7º dia).

Wanda Godoy Cusciano - Sábado, às 9 horas, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Sumaré (7º dia).

Ronaldo Amaral de Carvalho Pinto - Hoje, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (1 ano).

Luiz Esteves Ortega - Hoje, às 17h30, na Paróquia São Paulo da Cruz/Igreja do Calvário, R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros (7º dia).

Brian Gallo Silva - Hoje, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta), Rua Professor Frederico Hermann Junior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

Decio Lacreta - Hoje, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida (7º dia).

Antonio Pires de Almeida Dia - Hoje, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, Rua Ouvidor Portugal, 598, Vila Monumento (7º dia).

José Luiz de Magalhães Barros - Sábado, às 10h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).