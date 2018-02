Falecimentos

Lia Ulhôa Canto Bierrenbach - Ontem, aos 89 anos, era filha de Izaltina Vieira de Ulhôa Canto e Waldomiro de Ulhôa Canto; casada com Joaquim Ayres Bierrenbach. Deixas os filhos Vera Lia, Vera Maria, casada com Ruy Pereira de Queiroz, Joaquim, Vera Cristina, casada com Bruno Feder Neto, Vera Helena, casada com Hélio Capua, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério do Morumbi.

Regina Passos Silveira - Dia 31, aos 84 anos, era viúva de Gilberto de Breynne Silveira. Deixa os filhos Cassilda (Tuda, in memoriam), Gilberto, Guilherme, Fabio, Heloisa (Ziza), Ruy e Fernando (in memoriam), noras, genros, netos e bisnetos.

Waldemar Leifert - Aos 91 anos, era advogado, viúvo de Julia Imam Leifert, filho de Anna Klabin Leifert e Salomão Leifert. Deixa o filho, Gilberto Leifert, e os netos Luciana, Tiago e Marcela. O enterro será no Cemitério Israelita do Butantã.

Antonio Pires de Almeida - Sábado, aos 89 anos. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório da Vila Alpina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fernando Sergio dos Campos Castro - Aos 72 anos, era filho de Ana Campos Castro e Benigno Castro Peres. Deixa os filhos Fernando e Cristiane, O enterro será no Cemitério do Araçá.

José Luiz de Magalhães Barros - Aos 71 anos, era advogado, viúvo de Elza Yara Mattos de Magalhães Barros. Deixa os filhos Luiz Henrique, Yara Cristina, Luiz Alexandre e Yara Cecilia e os netos Nicole, Gabriela, João Pedro, Thiago, Luiz Felipe, Sophia e Henrique.

João Vianney Bastos Martins - Domingo, aos 71 anos. Deixa a mulher, Leda Maria, e os filhos Anice, João e Calil Augusto. O enterro foi no Cemitério São João Batista, em Itapetininga (SP).

Brian Gallo Silva - Dia 30, aos 21 anos, era estudante de Psicologia. Deixa pais, irmã, avós, tios e primos. O enterro foi realizado no Cemitério de Congonhas.

MISSAS

Lourdes C. P. Martignoni - Hoje, às 19h, na Igreja Santa Teresinha, R. Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia).

Cleide Marques Henriques - Amanhã, às 18 horas, na Paróquia Santo Inácio de Loyola, Rua França Pinto, 115, Vila Mariana (1 ano).

Regina Passos Silveira - Amanhã, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Romilda Giuzio Pompeu de Toledo (Mimi) - Quinta-feira, às 19h, na Igreja Santa Teresinha, R. Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia).

Christiano Alberto Savoy de Brito - Hoje, às 19 horas, na Capela Nossa Senhora de Sion, Av. Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Mario Antonio Romaneli - Hoje, às 19 horas, na Paróquia de São Dimas, Rua Domingos Fernandes, 588, Vila Nova Conceição (7º dia).

Georges M. Bonjour - Amanhã, às 8h, na Paróquia S. João de Brito, R. Nebraska, 868 (20 anos).

Helder Vasques - Amanhã, às 19h30, na Paróquia N. Sra. do Carmo, R. Brás Cubas, 163 (7º dia).

Ronaldo Amaral de Carvalho Pinto - Quinta-feira, às 12h, na Igreja N. Sra. do Brasil, Pça. N. Sra. do Brasil, Jd. América (1 ano).