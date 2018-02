Falecimentos

Francisca Maria da Conceição - Aos 76 anos, era filha de Sebastiana Maria da Conceição e Severino Ferreira da Silva. Deixa o filho, Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera, na zona leste da capital paulista.

Maria Elicia de Macedo Silva - Aos 77 anos, era filha de Camila Elicia de Macedo e Manoel Rodrigues dos Santos. Deixa os filhos Ednaldo, Eraldo e Evandro. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz, na capital paulista.

Rute Teresa de Oliveira Dias - Aos 73 anos, era filha de Benedita Barboza de Oliveria e Ruy Barboza de Oliveira. Deixa os filhos Jorge Rui, Gilberto Vantuil, Ivone Aparecida e Rosana Aparecida. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande, na capital paulista.

Adelina Carvalho de Souza - Aos 72 anos, era filha de Ana Ribeiro de Carvalho Gustavo Fialho de Carvalho. Deixa os filhos Aldenor, Jose, Ana e Gustavo. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Maria José da Silva - Aos 68 anos, era filha de Benedita Francisca da Silva e Inacio Gama da Silva. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande, na capital paulista.

Adelino Alves Dias - Aos 86 anos, era casado com Maria Beatriz Fernandes Dias. Deixa os filhos Armindo, Jose Fernandes e Rosa. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na capital paulista.

Carlos Zaguer - Ontem, aos 79 anos, era filho de Annita Zaguer e de Moyses Zaguer. Deixa os filhos Monica, Eduardo e Ricardo, o irmão, Regina, e netos. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã, na capital paulista.

Ramon Szafran - Anteontem, aos 77 anos, era filho de Sarah Szafran e Samuel Szafran; casado com Sarah Alexandrovici Szafran. Deixa os filhos Luciana, Janete e Ricardo, bem como netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Embu.

Jose de Freitas - Aos 71 anos, era casado com Emilia Adelaide Aguiar de Freitas. Deixa os filhos Jose Roberto e Maria Jose. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Mario Romaneli - Ontem, aos 70 anos, era advogado. Deixa uma filha. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório da Vila Alpina, na capital paulista.

Christiano Alberto Savoy de Brito - Ontem, aos 68 anos, era casado com Maria Dulce Savoy de Brito. Deixa os filhos Elza, Monica, Christiano Alberto e Roberta, irmãos e sobrinhos. O velório é realizado hoje no Funeral Home, de onde o corpo será transladado para o Cemitério da Consolação para o enterro, às 10 horas.

Amauri Pereira Frade - Aos 58 anos, era casado com Elisabeth Lagotteria Frade. Deixa os filhos Thiago e Esther. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Valdecir da Silva - Aos 59 anos, era filho de Maria Francisca da Silva e Procopio da Silva Neto. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

MISSAS

Yvonne Alvarenga Gonçalves Khouri - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Coração Imaculado de Maria (Capela da PUC/SP), localizada na Rua Monte Alegre, 948, em Perdizes (7º dia).

Anna Maria Zammataro de Aguiar Pupo - Hoje, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), na Avenida Professor Frederico Hermann Junior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

Petra Maria Calazans de Toledo Piza - Hoje, às 19 horas, na Lareira Instituição, na Rua Áurea, 324, Vila Mariana (6 anos de morte e 100 anos de nascimento).

Maria Helena Brant de Carvalho Britto - Amanhã, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

Daisy Almeida Vasconcellos - Sábado, às 11 horas, na Paróquia da Santíssima Trindade, localizado na Praça Olavo Bilac, 63, Santa Cecília (in memoriam).

Achilles Nicolau Mora - Hoje, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Ricardo Nunes Costa - Hoje, às 19 horas, na Igreja São Luís, na Avenida Paulista, 2.578, Cerqueira César (in memoriam).

Alberto Rossetti Ferraz - Hoje, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (1 mês).

José Joaquim Pinto de Miranda - Hoje, às 20 horas, na Igreja de São Judas Tadeu, na Avenida Jabaquara, 2.682, Jabaquara (7º dia).

Clesio Roberto Oliveira Rodrigues - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora da Esperança, na Avenida dos Eucaliptos, 556, Moema (2 anos).

Humberto Vecchio - Domingo, às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua Labatut, 781, Ipiranga (100 anos de nascimento).