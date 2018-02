Falecimentos

Maria Emília Lourenço - Domingo, aos 92 anos. Era filha de Albertina Alves Pimentel e Antônio Rodrigues Simões. Deixa as filhas Sílvia e Léa. O enterro foi no Cemitério São Paulo

Palmira de Jesus Rolo - Aos 89 anos. Deixa o marido, Manuel Augusto Domingues Rolo, e os filhos Maria de Fátima, Augusto e Licínio. O enterro foi no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Hilda Anna Gadini - Aos 87 anos, era filha de Rosalina de Santi e Augusto de Santi. Deixa os filhos Marli, Sueli e Ideli. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I

Stella Dutkiewcz - Domingo, aos 83 anos. Era filha de Meyer Gilbert e Bruka Gilbert. Deixa os filhos Roberto e Zilda, os irmãos Sonia, Jayme e Ruby, netos e bisnetos. O enterro foi ontem no Cemitério Israelita do Butantã

Maria Mazzarini Del Cielo - Aos 81 anos, era filha de Carmella Di Corpo Mazzarini e Luigi Mazzarini. Deixa os filhos Luigi Antonio, Maria Tereza e Vitorio Mario. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Thaysa de Macedo Soares Quinteiro - Dia 24, aos 75 anos. Deixa filhos e uma neta. A cerimônia de cremação foi no Crematório Horto da Paz

Sarah Fanny Haber - Dia 26, aos 70 anos. Era filha de Josef Hofnik e Chasia e Hofnik. Deixa o marido, Taufic Haber, os filhos Daniel, Jacob e David, irmãos e netos. O enterro foi domingo no Cemitério Israelita do Butantã

Anna Maria Zammataro de Aguiar Pupo - Dia 25, aos 69 anos, Era filha de Vicente Leme Zammataro e Martha Hornek Zammataro. Deixa o marido, Luciano de Aguiar Pupo, os filhos Luciano, Camila, Cristiana e Renata, a irmã Ana Marta, e os netos Felipe, Pedro, Rafael, Luísa e Lina. A cerimônia de cremação foi no Crematório de Vila Alpina

Magda Terezinha Haas Becker - Domingo, aos 68 anos. Deixa o marido, Artur, e os filhos Eduardo, Patrícia e Artur Carlos. A cerimônia de cremação foi domingo no Cemitério e Crematório de Vila Alpina

Stella Hazan Elimelek - Domingo, aos 58 anos. Era filha de David Jacob Hazran Mizrahi e Arlete Hazan. Deixa o marido, Roger Albert Elimelek, as filhas Daniela, Jacqueline e Natali, e irmãs. O enterro foi domingo no Cemitério Israelita do Butantã

Maria José da Silva - Aos 56 anos, era filha de Josefa Maria da Conceição e Manoel Dionisio da Silva. Deixa o filho Andre Luis. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande

Tatyana Roversi Rosa - Aos 34 anos, era filha de Maria Cristina de Mello Roversi e Florindo Roversi Neto. Deixa os filhos Giovanna e Guilherme. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande

Rodolpho Francisco Karpischek - Aos 87 anos, era filho de Maria Reiter e Franz Karpischerk. Deixa os filhos Rodolfo, Roberto, Cecilia, Rogerio e Ricardo. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

José Bernardo Damião Neto -

Aos 84 anos. Era filho de Manuel do Nascimento Damião Neto e Beatriz dos Santos Damião, Era viúvo. Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

José Joaquim Pinto de Miranda - Dia 25, aos 83 anos. Deixa a mulher, Guiomar Yukiko, e os filhos José Luiz, José Fernando e Ana Lúcia, as irmãs Olinda e Nair, cunhados e cunhadas. O enterro foi sábado no Cemitério Ghetsamani

João Alves de Souza - Aos 76 anos. Era filho de José Alves de Souza e Antonia de Souza. Deixa a mulher, Maria de Jesus Oliveira de Souza, e filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

Luiz Bueno de Siqueira - Domingo, aos 72 anos. Era filho de Francisca Maria do Carmo e Sebastião Bueno de Siqueira. Deixa o filho Juliano. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Mauro Rodrigues da Silva - Aos 67 anos, era filho de Aurora Rodrigues da Silva e Joao Pequeno da Silva. Deixa os filhos Marcelo, Marcia e Marli. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório da Vila Nova Cachoeirinha.

Alfredo Cardoso de Oliveira - Aos 68 anos, era filho de Marcelina Luiza de Oliveira e Eduardo Candido de Oliveira. Deixa os filhos Alfredo, Alfio e Simone. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro

Nilton de Godoy - Domingo, aos 52 anos. Era filho de Benedicta Maria de Siqueira Godoy e Geraldo de Godoy. Deixa o filho Geraldo. O enterro foi no Cemitério do Jaraguá

Leandro do Nascimento Santiago - Dia 28, aos 31 anos. Era filho de Marisa do Nascimento Santiago e Fernando de Assis Santiago. Enterro: Cemitério de Itaquera

Sylvio Niskier - Dia 25. O enterro foi domingo no Cemitério Israelita do Butantã

MISSAS

Herminia Patara de Maria - Hoje, às 19h30, na Igreja Santo Agostinho, Praça Santo Agostinho, 37, Aclimação (7º dia)

João Antonio Helou - Hoje, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (1 mês)

João Bruno Christe - Amanhã, às 18h, na Paróquia Santuário Santa Cruz da Reconciliação, Rua Valdomiro Fleury, 180, Instituto Previdência (7º dia)

João Batista Neto Chamadoira - Amanhã, às 18h, na Capela da PUC, Rua Monte Alegre, 498, Perdizes (7º dia)

José Barbosa Machado - Amanhã, às 18h30, na Igreja São Gabriel, Av. São Gabriel (7º dia)

Carlos Cassoni - Amanhã, às 20h, na Paróquia Santa Rita de Cassia, Praça Santa Rita de Cássia, 133, Mirandópolis (7º dia)

Petra Maria Calazans de Toledo Piza - Quinta-feira, às 19h, na Lareira, Rua Áurea, 324, Vila Mariana (6 anos de morte e 100 anos de nascimento)

Alberto Rossetti Ferraz - Quinta-feira, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Honório Líbero, 90, Jardim Paulistano (30 dias)