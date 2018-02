Falecimentos

Maria da Ascenção Moreira da Costa - Aos 87 anos, era filha de Raulina da Costa e Silva e Joaquim Moreira da Costa. Deixa os filhos Oduvaldo e Elisabeth. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Dulce Herminia da Fonseca Cabrera - Aos 81 anos, era filha de Herminia Gallani e Antonio da Fonseca. Deixa os filhos Darcio Antonio, Persival Antonio e Vania Luzia. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Leonora Pazeto Ramos - Aos 81 anos, era filha de Josefina Carlette e Bento Pazeto. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Dionisia Ferreira da Costa Santos - Aos 72 anos, era filha de Brasilina Ferreira da Costa. Deixa as filhas Clarice e Solange. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Sarah Fanny Haber - Anteontem, aos 70 anos, era filha de Chasia Hofnik e Josef Hofnik; casada com Taufic Haber. Deixa os filhos Daniel, Jacob e David, os irmãos Sueli e Alberto, bem como netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Adelia Soares da Silva - Aos 70 anos, era filha de Maria Francisca da Silva e Ezidio Soares da Silva. Deixa os filhos Carlos Alberto, Izabel Cristina. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Stella Hazan Elimelek - Ontem, aos 58 anos, era filha de Arlette Hazan e David Jacob Hazran Mizrahi; casado com Roger Albert Elimelek. Deixa as filhas Daniela, Jacqueline e Natali, as irmãs Rachel e Jacqueline. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Sylvio Niskier - Sexta-feira, aos 85 anos, era filho de filho de Frajda Klajner Niskier e Mordko Majer Niskier; casado com Judita Gurowski Maruszewka de Niskier. Deixa as ilhas Eliane e Sheila, bem como netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Waldemar Barbosa dos Santos - Aos 81 anos, era filho de Rita Candida de Jesus e João Barboza dos Santos. Deixa os filhos Leila, Marcos Donizeti e Sonia Regina. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Clemente Jose de Jesus - Aos 78 anos, era filho de Miselia Conceição de Jesus e Emiliano Jose de Jesus. Deixa os filhos Loide, Eude, Eliel e Eber. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

João Alves de Souza - Aos 76 anos, era filho de Antonia de Souza e José Alves de Souza. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis.

Geraldo Sebastião da Silva - Aos 70 anos, era filho de Luiza Alves de Azevedo e João Sebastião da Silva. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Manoel Alves Damasceno - Aos 67 anos, era filho de Isabel Alves Damasceno e Pedro Alves Damasceno. Deixa os filhos Manoel, Andre, Izabel e Fabia. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Jose Cesario dos Santos - Aos 63 anos, era filho de Maria do Carmo Santos e Manoel Cesario dos Santos. Deixa a filha Gabrieli. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Heraldino Batista - Aos 61 anos, era filho de Maria Eulina Batista e Ermelindo Ferreira Batista. Deixa os filhos Sidney, Lucimara, Leandro, Anderson e Adriana. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Antonio Erivaldo dos Santos - Aos 45 anos, era filho de Antonia Maria dos Santos e Otavio Secundino dos Santos. Deixa os filhos Maria Aparecida e Otavio. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

MISSAS

Maria Beneta Pepino Fragalle - Hoje às 18h30, Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Dona Maria Jacinta, 39, em São Carlos (1 ano).

Lúcia Buoniconti Montagna - Hoje, às 19 horas, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizada na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia).

Herminia Patara de Maria - Amanhã, às 19h30, na Igreja Santo Agostinho, na Praça Santo Agostinho, 37, na Aclimação (7º dia).

João Antonio Helou - Amanhã, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (1 mês).