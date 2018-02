Falecimentos

Benedicta Vieira Barbosa - Aos 84 anos, era filha de Maria Benedicta e Sebastião Vieira. Deixa os filhos Edson Jose, Dalva, Almir e Edna. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Dwejra Zylberkan - Anteontem, aos 84 anos, era filha de Pesia Skir e Izaak Skir; viuva de Abram Zylberkan. Deixa os filhos Leonel, Roseli e Douglas. Deixa a irmã, Betty, e netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Amelia Braga Trevisan - Aos 83 anos, era filha de Hermelinda Osti e João Braga. Deixa as filhas Maria Alice e Aparecida Helia. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

Basilia Dias Calixto - Aos 79 anos, era filha de Ana Maria de Jesus e Antonio Isidoro Dias. Deixa a filha Maria Aparecida. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Neyde dos Santos Rodrigues - Domingo, aos 75 anos, era filha de Maria dos Santos e Antonio dos Santos Filho. Deixa a filha Marcia Regina. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Maria Hilda Evaristo - Aos 74 anos, era filha de Josefa Pereira Gomes e Jose Evaristo Gomes. Deixa os filhos Francisca, Francisco, Francisco Edilson, Antonio Francisco. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Leonor Lourdes do Amaral Costa - Aos 71 anos, era filha de Maria do Amaral e João do Amaral. Deixa os filhos Jose Carlos e Marcos do Amaral. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Lurdes Maria Ribeiro Barbosa - Aos 65 anos, era filha de Isaura dos Santos Ribeiro e Messias Pinto Ribeiro. Deixa as filhas Luciana e Ana Lucia. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Henrique Heitor Gottsfritz - Aos 84 anos, era filho de Giselda Poletti e Henrique Gottsfritz. Deixa os filhos Carlos Henrique, Margareth e Flavio Aparecido. O enterro foi no Cemitério de Santo Amaro.

Rocco Carmelo D'Alesandro - Aos 77 anos, era casado com Elza Catharina P. D'Alessandro. Deixa os filhos Renato e Adriana. O enterro foi no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ayres de Oliveira - Aos 77 anos, era filha de Antonia Pinto de Oliveira e Horacio Benedicto de Oliveira. Deixa os filhos Iolanda, Ananias, Mario, Reinaldo, Marcia, Leila e Rosemeire. O enterro foi realizado no Cemitério Jaraguá.

Delcio Ciccone - Aos 76 anos, era filho de Antonia de Carvalho Pinto e Lourenço Ciccone. Deixa os filhos Raquel e Claudinei. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Nelson Toledo - Aos 74 anos, era filho de Dolores Rutia e Basilio Toledo. Deixa os filhos Nelson Filho, Dioneia e Rosana Katia. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Francisco Mariano - Aos 73 anos, era filho de Maria das Dores Mariano e Jose Mariano. Deixa os filhos Katia, Diego, Daniela, Allan e Aline. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Wilson Jose Marques - Aos 72 anos, era filho de Natividade Marques e Jose Marques. Deixa os filhos Simone, Sibele e Wilson. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

Albino de Souza Dias - Aos 71 anos, era casado com Terezinha Vanni Dias. Deixa os filhos Rosangela e Rower. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Jose Rodrigues dos Santos Neto - Aos 71 anos, era filho de Ana Batista de Sa e Vital Rodrigues dos Santos. Deixa os filhos Tatiana, Maria, Geovana e Vivian. O enterro foi no Cemitério do Horto Florestal.

Guilherme de Jesus Rossatti Marcon - Aos 71 anos, era filho de Herminia Rossatti e Afonso Marcon. Deixa os filhos Paulo Cesar, Marco Aurelio, Silmara e Marcia. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Jesus Venancio da Cunha - Aos 70 anos, era filho de Benedicta Rosa e Argemiro Venancio da Cunha. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Boris David Raznoszczyk - Ontem, aos 63 anos, era filho de Ana Salomosnky e Moises Raznoszczyk; casado com Beatriz Finkelstein. Deixa os filhos Esteban e Sebastian, a irmã, Esther, e netos. O enterro foi realizado no Cemitério do Butantã.

Antonio Saturnino de Carvalho - Aos 62 anos, era filho de Josefa Glaciliana de Jesus Carvalho e Jose Saturnino de Carvalho. Deixa o filho Adilson. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Pedro Alves Francisco - Aos 60 anos, era filho de Maria Alves Francisco e Gumercindo Francisco. Deixa os filhos Renato, Viviane e Marcelo. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande.

Reuwen Dow Singal - Ontem, aos 57 anos, era filho de Clara Singal e Nechemja Singal; casado com Lilian Feldman Singal. Deixa os filhos Tally e Mona, os irmãos Moshe, Wolf, Isaac, Iona e Iafa. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Nicanor Francisco da Silva - Aos 55 anos, era filho de Maria Cicera da Silva e Mariano Francisco da Silva. Deixa os filhos Will Eder, Kelly Cristina e Viviane. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

MISSAS

Aracy Santo Mauro - Hoje, às 7h15, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, localizada na Avenida Pompeia, 1.250, Pompeia (1 mês).

Elizabeth Kammuller - Amanhã, às 16 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Alameda dos Piratinins, 679, Planalto Paulista. (1 ano).

Sylvia Magaldi - Domingo, às 9h30, na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion, que fica localizada na Avenida Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Aparecida Pagnozzi Pires - Domingo, às 18h30, na Paróquia Coração Imaculado de Maria (capela da PUC-SP), localizada na Rua Monte Alegre, 948, Perdizes (3 anos).

Elisabete Gomes de Mattos Campos Vergueiro - Domingo, às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (2 anos).

Jean Pierre François Isnard - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja, localizada na Alameda Franca, 889, Cerqueira Cesar (7 anos).

Alberto Sdepanian - Domingo, às 11 horas, na Catedral Apostólica Armênia São Jorge, localizada na Avenida Santos Dumont, 55, Luz (7º dia).

Haroldo de Carvalho - Domingo, às 12 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano.

Fernando Batista (Nando) - Domingo, às 18 horas, na Paróquia Sant'Ana, localizada na Rua Regina Brada, 282, no Alto da Boa Vista (7º dia).

Pedro Saliba - Domingo, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, localizada na Rua Tabor, 283, Ipiranga (1 ano).

João Antonio Helou - Terça-feira, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (1 mês).