Falecimentos

Lúcia Buoniconti Montagna - Anteontem, aos 93 anos, era viúva de Francisco Montagna. Deixa os filhos Maria Lucia (in memoriam), Maria Celia, Maria Silvia e Francisco, nora, genros, netos e bisnetos.

Francelina Borges Barbosa - Aos 92 anos, era viúva de João Servilho Barbosa. Deixa os filhos João, Cacilda e Miguel. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Yvonne Alvarenga Gonçalves Khouri - Ontem, aos 89 anos, era viúva de Victor Khouri. Deixa filhos e netos. O corpo será trasladado hoje do Funeral Home para o Cemitério do Araçá, onde o enterro será realizado às 10 horas.

Jose Walter Kirsch Pereira - Anteontem, aos 88 anos, era casado com Maria Aparecida de Campos Kirsch Pereira, Deixa os filhos Ana Yara, Jose Walter, Mara Aparecida e Marisa Inês. A cerimônia de cremação foi realizada ontem no Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Genelia Delgado Corchon - Aos 88 anos, era filha de Maria Martinez Benite e João Delgado Ruiz. Deixa o filho Jim. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Dora Zylberkan - Aos 84 anos, era viúva, Deixa filhos, netos, bisnetos e irmã. O sepultamento será realizado hoje, às 10 horas, no Cemitério Israelita do Butantã.

Inalda Barra Nova da Rocha - Aos 82 anos, era filha de Joanna Fuza Barra Nova e Francisco Barra Nova. Deixa os filhos Marcos, Mercie, Miriam, Marli e Meire. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Lina Maria Ferreira - Aos 81 anos, era filha de Francilina Maria de Jesus e Sebastião Bonifacio. Deixa os filhos Jose, Sebastião, Joana Maria, Lucia de Fatima, Isabel e Mariana. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Lucinda Firmina - Domingo, aos 72 anos, era filha de Maria das Dores Farias João Firmino. Deixa os filhos Rosilane, Sueli e Sidney. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Iragy Fernande de Oliveira - Domingo, aos 55 anos, era casado com Wilma Oliveira. Deixa os filhos David, Rodrigo, Érica e Sairon. O enterro foi realizado no Cemitério do Santíssimo, em Itapetininga, no interior paulista.

Helena Martins da Silva - Domingo, aos 54 anos, era filha de Lidia Alves de Oliveira e Jose Martins de Oliveira. Deixa os filhos Roseane, Ezequiel e Oziel. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Izabel Cristina Marques Mazzoni - Aos 52 anos, era casada com Antonio Carlos Mazzoni. Deixa a filha Gabriela. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Marinea Oliveira Eugenio Rocha - Aos 39 anos, era filha de Eini Oliveira Eugenio e Luiz Eugenio. Deixa as filhas Gabriela e Guilherme. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Adriana Dantas - Aos 33 anos, era filha de Darlene Santos Dantas. Deixa os filhos Luana, Beatriz, Victor, Kauan e Kaue. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Kurt Koch - Segunda-feira, aos 91 anos. Deixa a mulher, Lore Elisabeth Koch, e os filhos Claus e Regina. A cerimônia de cremação foi realizada anteontem no Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Kazuo Fuzil - Aos 75 anos, era casado com Leiko Yassutani Fuzil. Deixa os filhos Carlos, Marcelo e Aki. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Otavio Neris da Silva - Domingo, aos 74 anos, era filho de Josefa Neris da Silva e Manoel Jose da Silva. Deixa as filhas Ana Paula e Viviane. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Erasmo Dias Barreto - Aos 72 anos, era filho de Antonia Dias Barreto e Joaquim Barreto; casado com Anna Bella Chelminski Barreto. Deixa os filhos Fanny, Rogerio, Marcelo e Erasmo. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Luiz Emidio da Silva - Aos 71 anos, era filho de Hilda de Lima e Emidio Joaquim da Silva. Deixa os filhos Neusa, Meire, Lucia, Edivaldo, Neuma, Vera e Sueni. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa II.

Jose Bernardino de Sena - Aos 71 anos, era filho de Josefa Maria da Conceição. Deixa os filhos Regiane, Ronaldo, Rogerio, Paulo Roberto e Eliane. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Izaulino Rodrigues dos Santos - Aos 65 anos, era filho de Anisia Maria de Jesus e Jose Rodrigues dos Santos. Deixa os filhos Reginaldo e Rita de Cassia. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Manoel Felix - Aos 61 anos, era casado com Zilda da Conceição Graça. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Josué Nascimento da Silva - Aos 49 anos, era filho de Jordina Carvalho Lima e Rosalvo Nascimento da Silva. Deixa o filho Salatiel. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Francisco Antonio Martins - Aos 46 anos, era filho de Maria Rodrigues Martins e Antonio Pereira Martins. Deixa os filhos Patricia, Klebson, Natalia, Anderson e Ana Carolina. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

MISSAS

Maria dos Reis Rodrigues dos Santos - Hoje, às 7h15, no Mosteiro da Visitação de Santa Maria, localizada na Rua Dona Inácia Uchoa, 208, Vila Mariana (in memoriam).

Marcelle J. Laget Soave - Hoje, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Rua República do Iraque, 1.839, Campo Belo (7º dia).

Aracy Santo Mauro - Amanhã, às 7h15, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, localizada na Avenida Pompeia, 1.250, Pompeia (1 mês).

José Lima Neto (Lidergraf) - Hoje, às 7h15, no Mosteiro da Visitação de Santa Maria, localizada na Rua Dona Inácia Uchoa, 208, Vila Mariana (1 mês).

Paulo Norberto Sanchez Gaspar - Hoje, às 9 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que fica localizada na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia).

Geir Whyte Figueiredo - Hoje, às 10 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Jean Pierre François Isnard - Sábado, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja, localizada na Alameda Franca, 889, Cerqueira Cesar (7 anos).

João Antonio Helou - Terça-feira, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (1 mês).