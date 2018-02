Falecimentos

Lucia Lopes de Souza - Aos 73 anos. Deixa os filhos Antonio e Luzinete. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Maria Valdelice dos Santos - Aos 63 anos, era filha de Maria dos Prazeres da Conceição e Paulino Batista dos Santos. Deixa a filha Patricia. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Nubia Aparecida de Souza Lima - Aos 48 anos, era filha de Marlene Raimunda de Souza e Almiro de Souza Lima. Deixa os filhos Wilson, Izes, William e Wellington. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Luzinete Antonia da Silva - Aos 44 anos, era filha de Antonia Nascimento da Silva e Cicero Antonio da Silva. Deixa a filha Natalia. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Antonio de Oliveira Brito - Aos 90 anos, era filho de Delfina Ferreira de Oliveira e Jose Ferreira Brito. Deixa os filhos Jose Claro, Maria da Graça e Maria de Fatima. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Nelson Correia - Aos 83 anos, era casado com Maria de Lourdes Correia. Deixa os filhos Wilma, Nelson, Osmar e Dawison. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

João Martins - Aos 81 anos, era filho de Rosina Clara da Silva e Bento Guerreiro Martins. Deixa as filhas Ligia e Leuci Antonia. O enterro foi realizado no Cemitério do Lageado.

Geraldo Perez Rodrigues - Aos 79 anos, era filho de Maria Pagliari e Jose Perez Rodrigues. Deixa os filhos Jose e Eduardo. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Juventino Pires Domingues - Aos 72 anos, era filho de Idalina Maria de Jesus e Justino Pires Domingues. Deixa a filha Joyce. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Perciliano de Oliveira Ferreira - Aos 59 anos, era filho de Francisca Joana de Oliveira e Marcelino Ferreira Santos. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Ricardo Nunes Costa - Domingo, aos 57 anos, era advogado; filho de Antonio Tito Costa. Deixa mulher e filhos. O enterro foi realizado anteontem em Torrinha, no interior paulista.

Ailton Monteiro de Freitas - Aos 53 anos, era filho de Dalva de Oliveira Freitas e Joel Monteiro de Freitas. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Tomas Robson da Costa - Aos 48 anos, era filho de Alice Dquillas da Costa e Alfredo Jose da Costa. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

MISSAS

Odette da Motta Proença - Hoje, às 10 horas, na Capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu (IMSJT), na Avenida Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).

Maria Antonieta de Castro Bernardes - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (1 mês).

Clarice Bittar Zogbi - Hoje, às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora de Assunção, localizada na Alameda Lorena, 665A, no Jardim Paulista (1 mês).

Maria Amália Gomes Nogueira de Camargo Netto - Hoje, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, localizada na Rua Maranhão, 617, Higienópolis (1 mês).

Elza Nascimento Vita - Hoje, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, localizada na Rua Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia).

Maria Theresa Pacheco Mendes - Hoje, às 19h30, na Igreja São Francisco de Assis, localizada na Rua Borges Lagoa, 1.209, Vila Clementino (1 mês).

Roberto Caetano Zago - Hoje, às 19h30, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Rua Francisco Ferrari, 130, Parque Continental (7º dia).

Paulo Norberto Sanchez Gaspar - Amanhã, às 9 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizada na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, no Alto do Sumaré (7º dia).

Geir Whyte Figueiredo - Amanhã, às 10 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Thomaz Wilson Rovaris de Camargo (Quino) - Amanhã, às 19 horas, na Paróquia Coração Imaculado de Maria (PUC-SP), localizada na Rua Monte Alegre, 948, em Perdizes (7º dia).