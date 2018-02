Falecimentos

Herminia Patara de Maria - Aos 89 anos, deixa os filhos Miguel De Maria Junior, Carlos Roberto De Maria e Ana Cecilia Patara De Maria Russo. O enterro será hoje, às 10h, no Cemitério da Vila Mariana.

Delia Sicsu de Laredo - Sábado, aos 89 anos, era filha de Paulina Kahn Wolf e Abraham Sicsu Benede, viúva de Yona Laredo. Deixa os filhos Ana e Abraham, a irmã, Alexandrina, e netos. O enterro foi anteontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Maria da Guia Medeiros - Aos 66 anos, era filha de Engracia Medeiros. Deixa as filhas Lucia Vanessa e Luciana Silvana. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Vilama Aparecida Rabelo - Aos 57 anos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

João Eduardo De Gennaro - Quarta-feira, dia 16. Deixa filhos e netos.

Antonio de Almeida Marnoto - Ontem, aos 83 anos. Deixa a mulher, Neide, e os filhos Carlos e Luigi. O enterro será realizado hoje, às 9 horas, no Cemitério do Saboó, em Santos.

Ogem Braga Polila - Aos 82 anos, era casado com Laudiceia da Silva Polila. Deixa o filho Jose Roberto. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Gary Gomes - Ontem, aos 78 anos, era casado com Maria Melo. Deixa os filhos Ana Maria, Elizabeti, Reinaldo, netos, a irmã, Norma, e sobrinhos. O enterro será hoje, às 10h, no Cemitério de Congonhas.

Abraham Shpitz - Ontem, aos 76 anos, era filho de Rivka Shpitz e Chaim Shpitz. O enterro será realizado hoje, às 11 horas, no Cemitério Israelita do Butantã.

Icchok Bromberg - Anteontem, aos 75 anos, era filho de Clara Bromberg e Bernardo Bromberg. Deixa a mulher, Miriam Rabinowicz Bromberg, os filhos Patricia, Henri e Marcio, os irmãos Pessach, Abraham e Sura Lea, além de netos. O enterro foi no mesmo dia no Cemitério Israelita do Butantã.

Samuel Fichmann - Anteontem, aos 73 anos, era Filho de Maria Fichmann e Moyses Fichmann. Deixa a mulher, Ana Maria Zaidnan Fichmann, e as filhas Andrea e Denise. O enterro foi no mesmo dia no Cemitério Israelita do Butantã.

Sevi Roizman - Sábado, aos 69 anos, era filho de Liba Roizman e Jaime Roizman. Deixa a mulher, Anete Roizman, os filhos Claudia, Vivian e Dany, os irmãos Ben Tzyon e Arnaldo, além de netos. O enterro foi realizado no dia seguinte no Cemitério Israelita do Butantã.

Manoel Dantas Horas - Aos 64 anos, era filho de Luza Ferreira Horas e José Dantas Horas. Deixa os filhos Marcelo, Marcia, Marilene e Marina. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Paulo Norberto Sanchez Gaspar - Sexta-feira, aos 60 anos, em Mogi das Cruzes, no interior paulista. Era filho de Luiza Sanchez Gaspar e Antonio Pereira Gaspar; foi casado com Virgínia Costa Barros Gaspar. Deixa os filhos Bruno e Márcio, além do irmão, Antonio Luiz Gaspar, cunhada e sobrinhos. O enterro foi realizado no Cemitério Jardim das Oliveiras, na mesma cidade.

Helio Roberto Francisco da Cruz - Aos 54 anos, era casado com Maria Teixeira de Barros Cruz. Deixa os filhos Heitor e Andresa. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ivan Silvestri - Quinta-feira, dia 17, aos 53 anos, era filho de Ana Libardone Silvestri e Durvalino Silvestri; casado com Beatriz Affonso, Deixa irmãos, cunhada e sobrinhas. O enterro foi realizado no Cemitério do Morumbi.

Ronaldo Duarte da Silva - Aos 44 anos, era filho de Rita Francisca da Silva e Duarte da Silva. Deixa o filho, Ronaldo Vinicius. O enterro foi realizado no Cemitério de Santo Amaro.

Rodrigo Gomes Maciel - Aos 17 anos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

MISSAS

Pamela Del Pilar Salazar Mora - Hoje, às 19 horas, na Paróquia Santa Maria Madalena e Miguel Arcanjo, localizada na Rua Girassol, 795, Vila Madalena (7º dia).

Elza Fleury de Oliveira e Silva - Hoje, às 19h30, na Igreja de São João Maria Vianney, na Praça Cornélia, Água Branca (1 mês).

Maria Antonieta de Castro Bernardes - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (1 mês).

Clarice Bittar Zogbi - Amanhã, às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora de Assunção, localizada na Alameda Lorena, 665A, Jardim Paulista (1 mês).

Maria Amália Gomes Nogueira de Camargo Netto - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, localizada na Rua Maranhão, 617, Higienópolis (1 mês).

Elza Nascimento Vita - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, localizada na Rua Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia).

Maria Theresa Pacheco Mendes - Amanhã, às 19h30, na Igreja São Francisco de Assis, localizada na Rua Borges Lagoa, 1.209, Vila Clementino (1 mês).

Luiz Carlos Ferreira - Hoje, às 19 horas, na Igreja de São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Circular do Bosque, 31, Cidade Jardim (7º dia).

Roberto Caetano Zago - Amanhã, às 19h30, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Rua Francisco Ferrari, 130, Parque Continental (7º dia).