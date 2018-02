Falecimentos

Dadiva de Souza Ferreira - Aos 95 anos, era filha de Anna de Souza Ferreira e José Sabino Ferreira. Deixa os filhos José Carlos e Diva. Enterro: Cemitério do Campo Grande

Ana de Araujo - Aos 84 anos, era filha de Ana Ruiz e Antonio Tamayo. Deixa os filhos Maria e Rosemeire. Enterro: Cemitério São Pedro

Mafalda dos Santos - Aos 78 anos, era filha de Thereza Salerno e Manoel Theonphalo. Deixa os filhos Sergio Vagner e Antonio Slcides. Enterro: Cemitério da V. Formosa I

Maria Izabel Santos Menezes - Aos 77 anos, era filha de Zuleca Maria dos Santos e João Francisco Teles. Deixa os filhos Cleonice, Cleuza, Lenaldo, Lenilto, Abdias, José, Vanderlei, Sueli e Levi. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera

Maronita Maria da Silva - Aos 74 anos, filha de Maria Izabel da Conceição, deixa as filhas Laudia e Fatima. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I

Rita Teles dos Santos - Aos 69 anos, era filha de Alice Teles dos Santos e Francisco Teles dos Santos. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera

Hilda Silva dos Santos - Aos 67 anos, era filha de Adelia Ribeiro dos Santos e Henrique Pereira da Silva. Deixa os filhos Julival, Ana Maria, Ednaldo, Claudio, Claudia e José. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras

Maria Jose Oliveira da Silva - Aos 66 anos, era filha de Lucia Rodrigues Soares e Jovelino Soares de Oliveira. Deixa os filhos Carlos e Sueli. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I

Vera Lucia Valverde - Aos 65 anos, filha de Severina Batista Sant'Anna e Arlindo Sant'Anna, deixa os filhos Andreia Cilene, Renata e Anderson. O enterro foi realizado no Cemitério da Cantareira

Regina Maria Hirata Motoshima - Aos 55 anos, deixa os filhos Renato e Marcela. O enterro foi realizado no Cemitério Santo Amaro

Mirtes Serbolonghi Rocha - Aos 52 anos, filha de Elvira Placanico Serbolonghi e Milton Serbolonghi, deixa os filhos Miguel e Júlio. Enterro: Cemitério da V. Formosa I

Antonio Vieira da Rocha - Aos 92 anos, filho de Maria V. Lima e Manoel V. da Rocha deixa os filhos Maria Celia, Francisco, Francisco Edvaldo e Francisco de Assis. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade

Victor Provenzano - Aos 88 anos, filho de Maria Carista e Antonio Provenzano, deixa as filhas Lucila e Marta. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada

Decio Zucaro - Aos 84 anos, filho de Ignez Finaldi e Cataldo Zucaro, deixa os filhos Decio, Mônica e Izabel. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada

Osman Costa de Souza - Aos 68 anos, filho de Maria C. Lemos e Jacinto C. de Souza, deixa os filhos Vânia, Glauco e Júlio. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade

José Chaves Solano - Aos 65 anos, era filho de Severina P. Solano e Eurico Chaves Solano. Deixa o filho Anderson. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade

Raimundo Evan Ferreira dos Santos - Aos 55 anos. Era filho de Maria Ferreira Pereira e Raimundo Ferreira dos Santos. Deixa a filha Regina. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera

Nilton de Oliveira Almeida - Aos 54 anos. Era filho de Maria Fontes de Oliveira e Francisco de Almeida. Deixa as filhas Rosângela e Camila. O enterro foi realizado no Cemitério do Lageado

José de Jesus Castanho - Aos 52 anos, era filho de Isaura Ferbinatti Castanho e Jurandir Castanho. Deixa a filha Caroline. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II

José Jucemir Pereira - Aos 52 anos, filho de Maria Lúcia Modesto e Francisco Silva Pereira, deixa os filhos Ataide e Adais. O enterro foi no Cemitério de Campo Grande

José Luiz Aires Borras - Aos 44 anos, era filho de Walkiria Aires Borras e Juan Borras Cardona. Deixa a filha Bárbara. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa

Adriano Mitsuyoshi Hashiba - Aos 38 anos, era filho de Elza Alexandre Hashiba e Nelson M. Hashiba. Deixa o filho Rick. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade

Valdir Gimenez de Carvalho - Aos 31 anos, filho de Edite Gimenez e José Gimenez de Carvalho. Deixa as filhas Sara e Thaina. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz

MISSAS

Stella Fernandes - Hoje, às 18h, na Igreja São Pedro e São Paulo, localiada à Rua Circular do Bosque, 31, P. Morumbi / Cidade Jardim (1 mês)

Nely Cinelli - Hoje, às 19h, Igreja São Gabriel Arcanjo, Av. São Gabriel, 108, no Jd. Paulista (1 mês)

Yedda Ferreira Cintra - Hoje, 18h, Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta) Av. Prof. Frederico Herrmann Jr., 105, Alto de Pinheiros (7º dia)

Lauro Bastos Birkholz - Hoje, às 19 horas, na Igreja de Santa Terezinha, na Rua Maranhão, 617, Higienópolis (1 mês)

Pamela Del Pilar Salazar Mora - Amanhã, 19h, Paróquia Santa Maria Madalena e Miguel Arcanjo, R. Girassol, 795, Vila Madalena (7º dia)

Clarice Bittar Zogbi - Quarta-feira, 18h30, Paróquia Nossa Senhora de Assunção, Alameda Lorena, 665A, Jardim Paulista (1 mês)

Maria Amália Gomes Nogueira de Camargo Netto - Quarta-feira, 19h, Igreja Sta. Teresinha, R. Maranhão, 617, Higienópolis (1 mês)

Luiz Carlos Ferreira - Amanhã, 19h, Igreja de São Pedro e São Paulo, R. Circular do Bosque, 31, Cidade Jardim (7º dia)