Falecimentos

Maria Pierozzi Farias - Aos 87 anos, era filha de Italia Maniezzo e Octavio Pierozzi. Deixa os filhos Jose Otavio, Antonio Roberto e William. O enterro foi realizado no Cemitério do Horto Florestal.

Benedita Prado de Jesus - Aos 87 anos, era filha de Maria do Prado e Miguel Bicudo. Deixa a filha Maria Regina. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Esmeralda Teófilo Bassetto - Na quinta-feira, aos 84 anos, era casada com Alcides Bassetto. Deixa os filhos Carlos Roberto e Clotilde Inez. O enterro foi realizado no Cemitério de Congonhas.

Palmira Ometto Alves - Terça-feira, aos 80 anos, era casada com Sebastião Alves. Deixa seis filhos, genro, noras, netos e bisnetos. O enterro foi no Cemitério de Irapé, em Chavantes, no interior paulista.

Esterina Solidea Folchi Ferreira - Aos 79 anos, era filha de Alpha Nobis Folchi e Jose Eduardo Folchi. Deixa os filhos Lais, Shirley e Ellayne. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Júlia Maria da Silva - Aos 73 anos, era filha de Antonia Maria Nunes e Otílio Francisco Nunes. Deixa os filhos Israel José, Isaac José, Reginaldo José e Iraci Maria. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Maria Lucione Gomes Ferreira - Aos 55 anos, era filha de Dione Gomes Ferreira e Jose Bernardo Ferreira. Deixa os filhos Luciana Angelica e Alex Antonio. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I, na capital paulista.

Rosineide de Oliveira - Aos 48 anos, era filha de Almecina Maria de Jesus e Luiz Francisco de Oliveira. Deixa os filhos Catia Cristina, Queli Cristina, Caren Cristina e Cleber Marinho. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Roseli Gomes - Aos 38 anos, era filha de Izabel Gomes. Deixa a filha Beatriz. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Terezinha Maria Jesus Cerri - Aos 79 anos, era filha de Maria Nery e Joaquim Rabelo Carvalho. Deixa os filhos Eloisa e Helcio. O enterro foi no Cemitério da Lapa.

Antonio Alves de Andrade - Aos 84 anos, era filho de Severina Alves de Andrade e Severino Alves Maia. Deixa os filhos Eliana Regina, Marcos Antonio e Enilde. O enterro foi no Cemitério da Cantareira.

Domingos Ramos Marcos - Aos 80 anos, era filho de Herminia da Ressureição Fernandes João Pedro Marcos. Deixa os filhos Eduardo e Elizabete. O enterro foi realizado no Cemitério do Horto Florestal.

Benedicto Apparacido Chagas - Aos 71 anos, era filho de Joanna Maria de Jesus e Gregorio Chagas. Celina Aparecida, Mauricio Mendes, Valdir Aparecido e Paulo Rogerio. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande.

José Valdinei Dourado - Aos 60 anos, era filho de Idalice França Dourado Anísio Francisco Dourado. Deixa os filhos Anísio Diego e Ana Cláudia. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Antonio Matias Sobrinho - Aos 59 anos, era filho de Maria Aires da Conceição e Francisco Matias do Nascimento. Deixa uma filha. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Luiz Carlos Granero - Aos 51 anos, era filho de Emilia Ramos Granero e Geraldo Granero. Deixa os filhos Leandro, Luciana e Leonardo. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Ismael Jorge da Silva - Aos 48 anos, era filho de Clarice da Silva Neves. Deixa os filhos Alberto Diogenes e Andre Jorge. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Missas

Alice Saleme - Hoje, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, localizada na Rua Paraíso, 21, Paraíso (1 mês).

Tereza Anunciata Laitano da Silva - Hoje, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Alameda dos Piratinins, 679, Indianópolis (1 mês).

Maria dos Anjos Raposo - Hoje, às 11h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizada na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (1 mês).

Maria Lúcia do Valle Ribeiro da Silva - Hoje, às 19h15, na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (1 ano).

Stella Fernandes - Amanhã, às 18 horas, na Igreja São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Circular do Bosque, 31, Parque Morumbi / Cidade Jardim (1 mês).

Nely Cinelli - Amanhã, às 19 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo (capela), que fica localizada na Avenida São Gabriel, 108, no Jardim Paulista (1 mês).

Pamela Del Pilar Salazar Mora - Terça-feira, às 19 horas, na Paróquia Santa Maria Madalena e Miguel Arcanjo, localizada na Rua Girassol, 795, Vila Madalena (7º dia).

Luiz Carlos Ferreira - Terça-feira, às 19 horas, na Igreja de São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Circular do Bosque, 31, Parque Morumbi / Cidade Jardim (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ

Yenta Danek - Hoje, às 10h30 - S R - Q 403 - Sep. 64 (Matzeiva).

Leon Selim Harari Rothstein - Hoje, às 10h30 - S R - Q 407 - Sep. 42 (Yurtzait).

Mary Schvartzaid Kibrit - Hoje, às 11 horas - S O - Q 343 - Sep. 160 (Matzeiva).

Helmut Kaufmann - Hoje, às 11 horas - S R - Q 406 - Sep. 133 (Matzeiva).

Ethel Kertzmann Faleck - Hoje, às 11 horas - S O - Q 324 - Sep. 12 (Matzeiva).

Gisela Eisenstadt - Hoje, às 11h30 - S R - Q 393 - Sep. 8 (Matzeiva).

Pesla Huberman - Hoje, às 11h30 - S O - Q 328 - Sep. 78 (Matzeiva).

Saul Berger - Hoje, às 11h30 - S O - Q 338 - Sep. 69 (Matzeiva).

Alberto Campeas - Hoje, às 11 horas - S R - Q 404 - Sep. 48 (Shloshim).

Mathilde Meyerhof - Hoje, às 12 horas - S M - Q 242 - Sep. 121 (Matzeiva).

Saul Olmpico libman - Hoje, às 12 horas - S B - Q 179 - Sep. 6 (Shloshim).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

EMBU

Gerszon Puczynski - Hoje, às 11 horas - S B - Q 26 - Sep. 101 (Matzeiva).