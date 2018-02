Falecimentos

Therezinha de Carvalho Pina - Aos 77 anos, era casada com Jose Ribeiro Pina. Deixa os filhos Marcelo, Marcia e Marli. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos.

Mauricio Marcos Sloper Urman - Ontem, aos 76 anos, era filho de Fanny Urman e Isaac Sloper Urman. Deixa a filha Vanessa Elisabete. O enterro foi ontem no Cemitério Israelita do Embu.

Roberto Ferrero Noschese - Anteontem, aos 72 anos. Deixa irmão, cunhada e sobrinhos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério da Consolação.

Marcos Antonio Balleja - Aos 59 anos, era viúvo de Luiza Alves de Oliveira Balleja. Deixa os filhos Vinicius e Fabio. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos.

Rubens Lava - Aos 57 anos. Deixa o filho Ivan. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos.

MISSAS

Leoni Madi - Hoje, às 17 horas, na Igreja Imaculada Conçeição, Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2.071, Bela Vista (1 mês).

Maria Stella Portugal Teixeira Mendes - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Heloisa Helena Bloem Alves Motta - Sábado, às 8h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, no Alto do Sumaré (7º dia).

Celia Salgado de Mendonça - Sábado, às 16h, na Paróquia do Imaculado Coração de Maria, Rua Jaguaribe, 735, Higienópolis (1 ano).

Sonia Conceição Tietsche de Moraes Hungria - Sábado, às 19 horas, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, localizada na Praça Duque de Caxias, no centro de Itapetininga (7º dia).

Alice Saleme - Domingo, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, localizada na Rua Paraíso, 21, Paraíso (1 mês).

Ricardo Luiz Franco de Oliveira - Hoje, às 17h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, no Alto do Sumaré (7º dia).

Emanuel Le Senechal - Hoje, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na Avenida Lacerda Franco, 2, Cambuci (7º dia).

Emmanuel Nóbrega Sobral - Hoje, às 8 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (1 ano).

Antonio Adelino Manfre - Amanhã, às 17h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (34 anos).

Anatólio Machado da Silveira - Amanhã, às 18h30, na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, Rua Doutor Quirino, em Campinas (7º dia).

Sylvio Pedro dos Santos - Sábado, às 15 horas, na Igreja de Santo Ivo, localizada no Largo da Batalha, 189, Ibirapuera (7º dia).