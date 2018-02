Falecimentos

Alvina da Silva Menezes - Aos 86 anos, era filha de Maria Jose da Silva e João Lourenço da Silva. Deixa os filhos Sergio e Marisa. O enterro foi realizado no Tremembé.

Irma Schmidt Grandesso - Aos 83 anos, era filha de Lavina Schmidt e Rodolpho Schmidt. Deixa os filhos Gerson e Denise. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Helena Giglio - Aos 82 anos, era filha de Duzolina Guibão e Amadeu Delle Monache. Deixa os filhos Luiz Antonio, Marco Antonio e Fatima. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande.

Clementina Velasco de Melo - Aos 78 anos, era filha de Clementina Cocarelli e Basiliso Velasco. Deixa os filhos Dalva Conceição, Divanir Fatima e Davi Basilio. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Isaura da Silva - Aos 76 anos, era filha de Nair Correa de Oliveira e Urbano Tomaz da Silva. Deixa as filhas Rosmari e Zuleika. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Sebastiana Munhoz Ibanez - Aos 75 anos. Deixa os filhos Dorival, Vera Rita, Sonia, Antonio, Silvio Luiz e Geni rosa. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Maria Luiza Ramalho Peixoto - Aos 65 anos, era filha de Francelina Henrique Ramalho e Lazaro Miguel Ramalho. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Suely Aparecida Boffa - Aos 55 anos, era filha de Eunice Mascarenhas Boffa e Izidoro Prestes Boffa. Deixa os filhos Rodrigo, Diogo e Thiago. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na capital paulista.

Vera Lucia de Almeida da Cruz - Aos 48 anos, era filha de Carmelita Maria Cardoso e Ananias Correia de Almeida. Deixa os filhos Willian Almeida e Marcone Almeida. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

Maria Jose Figueiredo - Aos 55 anos, era filha de Maria Veronica e Sebastião Vicente. Deixa as filhas Glaucia Aparecida, Sandra Regina e Caroline. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Jose Felix de Lima - Aos 77 anos, era filho de Maria Felix de Lima e Francisco Felix de Lima. Deixa as filhas Maria aparecida e Maria Estela. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Manoel Gonçalves Lima - Aos 75 anos, era filho de Arlinda Rosa de Aguiar e Leodino Pinheiro de Lima. Deixa as filhas Meire, Marcia e Mirna. O enterro foi realizado no Cemitério da Cantareira.

Oswaldo dos Santos - Aos 73 anos, era filho de Ruth dos Santos e Vicente Ernesto dos Santos. Deixa os filhos Andrea e Rodrigo. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Antonio Carnizello - Aos 70 anos, era filho de Genoefa Sbarai Carnizello e Nicola Carnizello. Deixa os filhos Anderson, Andrea e Andreza. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

Samuel Radonsky - Anteontem, aos 62 anos, era filho de Clara Mostovsky de Radonsky e Naum Radonsky. Deixa a mulher Lilian Radonsky. Deixa as filhas Priscilla e Vanessa, bem como netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Jose Wilton Esteves da Silva - Aos 60 anos, era filho de Francisca Esteves da Silva e Raimundo Pereira da Silva. Deixa os filhos Wellington e Rlizangela. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras, na capital paulista.

Ariosvaldo Jose da Silva - Aos 60 anos, era filho de Luci Fernandes da Silva e Jose Severino da Silva. Deixa a filha Andreza. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Jose Americo Ferreira Marques - Aos 57 anos, era filho de Maria Ferreira Marques e Manoel Ferreira Marques. Deixa a filha SARA. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Davi Camargo - Aos 55 anos, era filho de Iraci de Oliveira Camargo e Pedro Camargo. Deixa os filhos Cristiano e Cristiane. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

João Felix Gomes - Aos 47 anos, era filho de Maria das Dores Santos e Geronimo Gomes. Deixa o filho João Paulo. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na capital paulista.

Adilson Dias Alves - Aos 46 anos, era filho de Francisca Dias Alves e Francisco de Assis Alves. Deixa os filhos Lucas, Francine e Gabriel. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Jose Augusto Balula - Aos 43 anos, era filho de Maria Valdelice Balula e Jose Siqueira Balula. Deixa a filha Gabriela. O enterro foi no Cemitério da Vl. Nova Cachoeirinha.

MISSAS

Célia de Oliveira - Hoje, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora da Esperança, localizada na Avenida dos Eucaliptos, 556, Moema (7º dia).

Ricardo Luiz Franco de Oliveira - Amanhã, às 17h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia).

Emanuel Le Senechal - Amanhã, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora da Glória, que fica localizada na Avenida Lacerda Franco, 2, no Cambuci (7º dia).

Emmanuel Nóbrega Sobral - Amanhã, às 8 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (1 ano).

Anatólio Machado da Silveira - Sexta-feira, às 18h30, na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, Rua Doutor Quirino, no centro de Capinas (7º dia).