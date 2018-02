Falecimentos

Sonia Conceição Tietschie de Moraes Hungria - Anteontem, aos 80 anos, era casada com Olavo de Moraes Hungria. Deixa os filhos Olavo, Vânia e Carlos Eduardo, bem como genros, noras e netos. O enterro foi realizado no Cemitério São João Batista, em Itapetininga, no interior paulista.

Geralda de Moraes Cerconi - Aos 76 anos, era casada com Henrique Cerconi. Deixa os filhos Henrique e Marcio Aparecido. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Lea Graf Pavlovsky - Aos 65 anos, era filha de Max Graf e Chaja Fajga Graf; casada com Mauro Pavlovsky. Deixa as filhas Miriam e Sandra, bem como netos. O enterro será amanhã, às 10 horas, no Cemitério Israelita do Butantã.

Heloisa Helena Bloem Alves Motta - Aos 53 anos. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério São Paulo.

Maria Vilma da Silva - Aos 50 anos, era filha de Ana Maria Rodrigues e Vericimo Lourenço da Silva. Deixa os filhos Priscila, Patricia, Luciano, Luciele e Lucas. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Tany Berger - Anteontem, aos 48 anos, era filha de Ida Juziuk Berger e Leonardo Berger. Deixa os irmãos Sidney e Beny. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

José do Carmo Guimarães Marques Ferreira - Aos 95 anos, era viúvo de Nelly Capraro Marques Ferreira. Deixa a filha, Nelise M. F. Ometto, genro, netos e bisnetos. A cerimônia de cremação foi realizada no Memorial Parque Paulista.

Jose Joaquim da Silva - Aos 94 anos, era filho de Rosalina Maria de Jesus; viúvo de Anita Maria da Silva. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Emanuel le Senechal - Quinta-feira, aos 85 anos, era casado. Deixa filha e netos. O enterro foi realizado no Cemitério do Araçá.

Napoleão Benjamim - Aos 80 anos, era casado com Maria Nadir Nogueira Benjsmim. Deixa os filhos Gerva, Heron, Eliana, Eduardo, Alexandre e Aldisio. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Rosendo Muniz Teixeira - Aos 73 anos, era casado com Maria Gomes Teixeira. Deixa quatro filhos. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Francisco Candido Rodrigues - Aos 71 anos, era filho de Izabel Bezerra de Menezes e Antonio Candido Rodrigues; casado com Maria Nunes Rodrigues. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Moacir de Castro - Aos 66 anos, era filho de Guiomar Monteiro de Castro e Jose de Castro. Deixa os filhos Weverson Jose, Lazaro, Flavia Cristina, Douglas, Cristina e Thiago. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Erenaldo Rocha da Silva - Aos 60 anos, era filho de Veridiana Carmonha da Rocha e Gerson Honorato da Silva. Deixa os filhos Agnaldo e Daiane. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras, na capital paulista.

Luiz Carlos Gonzaga - Aos 59 anos, era filho de Luiza da Silva Gonzaga e Mario Gonzaga. Deixa os filhos Andrea Cristina e Adriana Hermenegildo. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Eduardo Moreira - Aos 45 anos. Deixa os filhos Ingrid e João Victor. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Rodolfo Ferreira da Silva - Aos 28 anos, era filho de Severina Ferreira da Silva e Otacilio Ferreira da Silva. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Darcio da Silva Cordeiro - Aos 27 anos, era casado com Thamiris Sales Cordeiro. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

MISSAS

Dinorah Guarim Nogueira - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (2 anos).

Nicolina Parigi Genga - Hoje, às 19 horas, na Igreja São Luiz Gonzaga, Avenida Paulista, 2.378, Cerqueira César (7º dia).

Célia de Oliveira - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora da Esperança, localizada na Avenida dos Eucaliptos, 556 (7º dia).

Fernando Queiroz de Moraes Janequine - Hoje, às 12 horas, na Igreja São Luiz Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, 2.378, Cerqueira César (7º dia).

Silvano Antonio Vinciprova Machado - Hoje, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

José do Amaral Garboggini - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel,108, Jardim Paulista (7º dia).

Mário Salles Cunha (7º dia) e Dulce Salles Cunha Braga (5 anos) - Hoje, às 19 horas, na Igreja de Santa Teresinha, localizada na Rua Maranhão, 617, em Higienópolis (7º dia).

Luis Antônio Castagna Maia - Hoje, às 19h30, na Paróquia São Francisco de Assis, localizada na Rua Borges Lagoa, 1.209, Vila Clementino (1 ano).

Celso Gustavo Riccelli Maneschi - Hoje, às 19h30, na Paróquia São João Bosco, localizada na Rua Cerro Corá, 2.101, no Alto da Lapa (7º dia).

Ricardo Luiz Franco de Oliveira - Quinta-feira, às 17h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia).

Emanuel Le Senechal - Quinta-feira, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na Avenida Lacerda Franco, 2, no Cambuci (7º dia).