Falecimentos Olga Yared Vieira da Silva - Aos 91 anos, era filha de Anice Yared e Calil Yared; casada com Antônio V. da Silva. Deixa os filhos Vera, Ana e Luiz Alberto, bem como genros, noras e netos. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaberá, no interior paulista.