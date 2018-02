Falecimentos

Helena de Oliveira Hungueria - Aos 94 anos. Deixa a filha, Margarida Mª. A cerimônia de cremação foi no Crematório da Vila Alpina.

Maria Aparecida Januario - Aos 73 anos. Deixa os filhos João Carlos e Daniel. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Eva de Carvalho - Aos 65 anos, era filha de Maria de Carvalho e Elpidio de Carvalho. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Sueli Filomena Arantes Gonçalves - Anteontem, aos 52 anos, era casada com Benedito Lazaro Gonçalves. Deixa a filha, Kelly, e netos. O enterro foi no Cemitério Jardim Colina da Paz (Vale da Paz), em Itapetininga, no interior paulista.

Marineide dos Santos - Aos 43 anos. Deixa os filhos Pleize Wilson e Evelin Najara. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Nariene da Silva Jorge - Aos 26 anos. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Francisco de Paula Victor Margarida - Aos 77 anos, era filho de Helena Maria de Jesus e Jose Baptista Margarida. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Albertino Jose de Sousa - Aos 74 anos, era filho de Antonia Alexandrina de Jesus e Antonio Jose de Sousa; casado com Amalia Gonçalves de Sousa. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Marcelino Justino dos Santos - Aos 71 anos, era filho de Maria Elias da Conceição. Deixa os filhos Marcelino, Robson e Gabriel. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

João Sebastião da Nobrega - Aos 69 anos, era filho de Carolina Vieira e Daniel Sebastião da Nobrega. O enterro foi realizado no Cemitério de Santana.

Pedro Luiz de Campos - Aos 67 anos, era filho de Odette Margarida Soares de Campos e Nelson de Campos. O enterro foi realizado no Cemitério do Horto Florestal.

Ricardo Luiz Franco de Oliveira - Aos 56 anos, era filho de Maria Olívia Franco de Oliveira e Luiz Gonzaga de Oliveira. Deixa os irmãos Sílvia Helena, Lúcia e Fernando. A cerimônia de cremação será hoje, às 11 horas, no Crematório da Vila Alpina, após saída do Funeral Home (Rua São Carlos do Pinhal, 376).

MISSAS

Maria Helena de Moraes Giorgi - Amanhã, às 10 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano).

Clarice Della Torre Ferrarini - Hoje, às 16h30, na Paróquia Dom Bosco, localizada na Rua Cerro Corá, 2.101, Alto de Pinheiros (1 ano).

Marilia Ferreira Lima - Amanhã, às 8h30, na Igreja Nossa Senhora das Dores, localizada na Rua Maria Monteiro, 1.212, em Campinas (7º dia).

Julieta Mascitti - Amanhã, às 10 horas, na Igreja do Santíssimo Sacramento, localizada na Rua Tutoia, 1.125, Paraíso (7º dia).

Maria da Conceição Goulart de Assis Pacheco - Amanhã, às 10h30, na Igreja Santa Teresinha, localizada na Rua Maranhão, 617, Higienópolis (1 ano).

Ernesto Assad Abdalla - Hoje, às 12h30, na Catedral Metropolitana Ortodoxa, localizada na Rua Vergueiro, 1.515, no Paraíso (1 ano).

Battista Bellacosa - Amanhã, às 12 horas, na Capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu (IMSJ), que fica localizada na Avenida Itacira, 2.801, no Planalto Paulista (1 ano).

Walter Lombardi - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, localizada na Rua Brás Cubas, 163, Aclimação (7º dia).

Reynaldo Gomide - Segunda-feira, às 18 horas, na Igreja São Pedro São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31, Jardim Guedala (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ

Maria Ortega Sayeg - Amanhã, às 10 horas - S R - Q 393 - Sep. 61 (Shloshim).

Raymunda Rachel Nissim Solacolu - Amanhã, às 10h30 - S O - Q 336 - Sep. 139 (Matzeiva).

Simão Schainberg - Amanhã, às 11 horas - S A - Q 192 - Sep. 86 (Matzeiva).

Rosely Kleiner - Amanhã, às 11 horas - S R - Q 399 - Sep. 201 (Shloshim).

Isaac Schnaidman - Amanhã, às 11h30 - S R - Q 394 - Sep. 140 (Shloshim).

Menucha Tabacznik sztulman - Amanhã, às 11h30 - S R - Q 402 - Sep. 71 (Shloshim).

Damian Schor - Amanhã, às 11h30 - S R - Q 379 - Sep. 39 (Shloshim).

Rose Attia - Amanhã, às 13 horas - S R - Q 403 - Sep. 58 (Shloshim).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

EMBU

Bella Garlon - Amanhã, às 10h30 - S B - Q 25 - Sep. 5 (Matzeiva).

Esther Goltbliatas - Amanhã, às 11 horas - S B - Q 12 - Sep. 17 (Matzeiva).