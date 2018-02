Falecimentos

Angelina da Paixão M. de Abreu - Aos 85 anos, era viúva de Jose Pereira de Abreu. Deixa os filhos Jose Risberto, Maria Luiza, Armando, Jaime e lucia. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Maria Ramos dos Santos - Aos 76 anos, era filha de Verginia da Conceição Ramos e Dario dos Santos. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Dalila Florencio Sobrinha - Aos 69 anos, era filha de Delurdes Florencio de Barros. Deixa a filha Marcia Delourdes. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada, na capital paulista.

Giulia Campanile - Aos 63 anos. Deixa as filhas Ana Lucia e Ana Cristina. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Laelza de Brito Alves - Aos 63 anos, era filha de Adeil de Marques Brito e Enedino Jose Alves. Deixa os filhos Maria Adail, Maria das Gracas, Robernilson, Valberlenia e Igor. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Maria de Lurdes Pereira Silva - Aos 62 anos, era filha de Amelia Pereira da Silva e Guilherme Andre da Silva; casada, Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Celia da Silva - Aos 52 anos, era filha de Oliva Dias da Silva e Clarindo Rosendo da Silva. Deixa a filha, Nadia. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Miyo Nishi - Aos 88 anos, era viúvo de Hideo Nishi. Deixa os filhos Haruko, Carlos, Matiko, Juraci, Geraldo, Roberto e Paulino. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Elmiro Ferreira Salgado - Aos 78 anos, era filho de Onilia Maria de Jesus. Deixa os filhos Virginia e Milton. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

João Baptista Gottardini - Aos 70 anos, era casado com Iracilda Rosa Corso Gottardini. Deixa os filhos Rachel e Emerson. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Silvano Antonio Vinciprova Machado - Segunda-feira, aos 68 anos, era filho de Josefina Vinciprova Machado e Sylvano de Oliveira Machado; casado com Lais Helena Chaves Machado. Deixa a filha, Lais Chaves Machado; os irmãos Maria Silvia Vinciprova Machado, viúva; Gustavo Nicolau Vinciprova Machado, casado com Marley Coimbra Machado; e José Antonio Vinciprova Machado, casado com Teresa Cristina Vinciprova Machado; sobrinhos e sobrinhos-netos, bem como o cunhado Pedro Rodovalho Marcondes Chaves Neto. O enterro foi no mesmo dia no Cemitério São Paulo.

Francisco Urbano Neto - Aos 66 anos, era filho de Francisca Marcolina Toledo e Jaci Urbano. Deixa os filhos Carlos Alberto, Aparecido e Silvia Regina. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Sergio Ribeiro Seixas - Aos 64 anos, era filho de Irahides Lombarde Seixas e Benedito Ribeiro Seixas. Deixa o filho, Sergio. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I, na capital paulista.

Francisco Sebastião da Silva - Aos 64 anos, era filho de Iraci Maria da Silva e Sebastião Julio da Silva. Deixa os filhos Marilandia, Magna, Marcos Francisco, Marcelo, Marisa e Marcio. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Manoel Severino da Cruz - Aos 64 anos, era filho de Herculina Alta da Conceição e João Severino da Cruz. Deixa os filhos Gabriela e Leonardo. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Antonio Welton dos Santos Dias - Aos 39 anos, era filho de Aldenora Maria de Jesus Dias e Jose Bernardo Dias; casado com Maria de Jesus Rodrigues Dias. Deixa Filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

MISSAS

Maria Helena de Moraes Giorgi - Domingo, às 10 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano).

Zilá Oliveira - Amanhã, às 18 horas, na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz, localizada na Praça Tiradentes, Centro. Curitiba (in memoriam).

Clarice Della Torre Ferrarini - Sábado, às 16h30, na Paróquia Dom Bosco, que fica localizada na Rua Cerro Corá, 2.101, no Alto de Pinheiros (1 ano).

Roberto Ciampolini - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Ernesto Assad Abdalla - No sábado, às 12h30, na Catedral Metropolitana Ortodoxa, na Rua Vergueiro, 1.515, Paraíso (1 ano).