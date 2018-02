Falecimentos

Elvira Ramos Guizzo - Aos 91 anos, era filha de Maria do Carmo Calhau e João Calhau. Deixa a filha Neide Ramos. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório da Vila Alpina.

Arminda Alves Nascimento - Aos 88 anos, era filha de Ana Rosa de Jesus e Regino Alves de Souza. Deixa os filhos Adeginaldo Antonio e Expedita Aparecida. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório da Vila Alpina.

Estephania Paulino Mayr - Aos 85 anos, era filha de Augusta Coreguello e Angelo Paulino. Deixa as filhas Maria, Lucinda, Aparecida, Lucia e Ceuly. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Olga Kives Lasman - Anteontem, aos 76 anos, era filha de Rosa Kives e Mois Kives; casada com Srapsy Lasman. Deixa os filhos ROSely, Roberto e Selma, as irmãs Branca, Clara e Thereza, bem como netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Liliane Salvina Cardoso - Aos 38 anos, era filha de Maria Luiza Cardoso e João Cardoso de Lima. Deixa o filho, Miguel Martins Cardoso. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

José do Amaral Garboggini - Anteontem, aos 90 anos, era viúvo. Deixa os filhos Vitória Régia e Flávio José, bem como duas netas. O enterro foi realizado no Cemitério São Paulo, na capital paulista.

Roberto Ciampolini - Sexta-feira, aos 85 anos. Deixa a mulher, Lilia, a irmã, Norma, os filhos Roberto e Gisela, Renato e Mag, Beatriz e Renato, Helena e José Augusto, os netos Andre, Sofia, Luiza e Carolina, bem como o bisneto, Victor.

Itoyo Ionemoto Hiraki - Aos 84 anos, era viúvo de Massao Hiraki. Deixa os filhos Mauro, Irene, Marino, Janete, Elizabeth e Cecilia. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Jose Cabral da Silva - Aos 75 anos, era filho de Francisca Maria de Jesus e Antonio Nunes da Silva; casado com Maria Tereza da Silva. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Roberto Martins de Castro - Ontem, aos 75 anos, era casado com Jane Vieira da Silva Castro. Deixa a filha, Sandra, e netos. O enterro foi realizado no Cemitério São João Batista, em Itapetininga, no interior paulista.

Paulo Pink - Aos 73 anos, era filho de Elizabeth Pink e João Pink. Deixa o filho, Gilberto. O enterro foi realizado no Cemitério da Vial Nova Cachoeirinha.

Mauricio Leonardi - Aos 65 anos, era filho de Elvira Loretto Leonardi e Loreto Leonardi. Deixa as filhas Cibele e Patricia. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

João Carvalho dos Santos - Aos 54 anos, era filho de Elvira Carvalho dos Santos e Jocelim Rodrigues dos Santos. Deixa o filho, Matheus. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Vanderlei Ferraz de Almeida - Aos 51 anos. Deixa os filhos Regis Aparecido, Denis Aparecido e Fernanda. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Jamilton Silva Nunes - Aos 48 anos, era filho de Eleny Hipolito da Silva e Bernardino Nunes da Silva. Deixa a filha, Jessica. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Jose Alves Santos - Aos 46 anos, era filho de Maria Socorro Alves Santos e Francisco Bernardino dos Santos. Deixa os filhos Alex, Thayane, Thamires, Thalita e Thayna. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

MISSAS

Maria Helena dos Santos Cardamone - Hoje, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Lucia Maria Imperatriz Marino - Hoje, às 17 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica localizada na Rua Honório Líbero, 100, no Jardim Paulistano (1 ano).

Valda Medeiros Monteiro - Hoje, às 19 horas, na Paróquia Matriz Santo André, localizada na Praça Presidente Vargas, 1, Vila Assunção Santo André (7º dia).

Josephina Luiza Barbosa - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora dos Pobres, localizada na Avenida Vital Brasil, 1.185, Butantã (2 anos).

Eurico Freitas Marques - Hoje, às 19h15, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada da Rua São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia),

Roberto Ciampolini - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).