Falecimentos

Gracia Tucci Pastorino - Sábado, aos 95 anos. O enterro foi no Cemitério da Vila Mariana.

Tereza Aparecida de Carvalho Augusto Ribeiro - Aos 71 anos, era filha de Laudelina M. de Jesus e João Jose de Carvalho Filho. Deixa os filhos Tereza, Napoleão e Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Odila Martins Alves - Aos 70 anos, era filha de Marina Gurian Martins e Jorge Martins. Deixa os filhos Jose Francisco, Francisco Claudemir e Liliam Cristina. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Alzira Rosa Sena - Aos 70 anos, era filha de Erminia Rosa Sena e Silvestre Arcanjo de Jesus. Deixa os filhos Manoel Claudio, Sidneia, Barbara Regina, Dilma Celia e Jose Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Helena Alves de Souza - Aos 67 anos, era filha de Joaquina Maria de Jesus e Antonio Alves Ferreira; casada com Felix Gaspar de Souza. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Maria do Carmo Santos de Oliveira - Aos 60 anos, era filha de Madalena Rodrigues dos Santos e Eron Antonio de Oliveira. Deixa os filhos Roberto, Josemar, Ricardo e Janete. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Olga Barbosa de Morais - Aos 52 anos, era filha de Alda Barbosa de Morais e Julio Rodrigues de Morais. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Roberto Ciampolini Falecido - Sexta-feira, aos 85 anos. Deixa a mulher, Lilia, a irmã, Norma, os filhos Roberto e Gisela, Renato e Mag, Beatriz e Renato, Helena e José Augusto, os netos Andre, Sofia, Luiza e Carolina, bem como o bisneto, Victor.

Joaquim dos Santos Rodrigues - Aos 81 anos, era filho de Emilia de Jesus e Julio dos Santos Rodrigues. Deixa as filhas Maria Emilia e Cristina de Fatima. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

Oswaldo Compani Lopes - Aos 78 anos. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Antonio Barbosa Filho - Aos 78 anos, era filho de Maria Joana de Jesus e Antonio Barbosa da Silva. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Antonio Walter Restaino - Sábado, aos 67 anos, era casado. Não deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo.

Valdemar Pereira dos Santos - Aos 66 anos, era filho de Maria Pereira dos Santos e Jose Pereira dos Santos. Deixa os filhos Alexandre, Cristiane e Eduardo. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Reginaldo Benatto de Barros - Aos 63 anos, era filho de Maria Rosa Benatto de Barros e Carlos Camargo Barros. Deixa as filhas Juliana e Janaina. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Hildo Barbosa da Espindola - Aos 60 anos, era filho de Maria Augusta Espindola e Sebastião Barbosa da Espindola; casado com Aparecida Canabarro da Espindola. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Antonio Tonhesa Vieira -Aos 55 anos, era filho de Francisca Alves de Lima e Francisco Vieira de Sousa. Deixa os filhos Ana Paula e Antonio Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I, na capital paulista.

MISSAS

Maria Helena dos Santos Cardamone - Amanhã, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Lucia Maria Imperatriz Marino - Amanhã, às 17 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (1 ano).

Innocêncio de Paula Pereira - Hoje, às 11 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano).

Michel Jorge Kyriakos Saad - Hoje, às 19h30, na Paróquia Imaculada Conceição, localizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2.071, Bela Vista (1 mês).

Roberto Ciampolini Falecido - Quinta-feira, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).