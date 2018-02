Falecimentos

Marianne Georgette Szigeti - Sábado, aos 93 anos. Nascida na Hungria, vivia no Brasil desde o inicio da década de 1950 e dedicou-se ao ensino do inglês.

Angelina David - Domingo, aos 92 anos. Deixa a irmã, Adélia David Vasconcelos. O enterro foi realizado no Cemitério São João Batista, em São João da Boa Vista.

Jesuina Esmerio Ramos - Aos 91 anos, era filha de Carmen Rodrigues Esmerio e Jose Esmerio dos Santos. Deixa os filhos Nelson e Nanci. O enterro foi realizado no Cemitério da Cantareira.

Maria Teresa de Jesus - Aos 76 anos, era filha de Maria Teresa de Jesus e Honorio Justiniano Ferreira. Deixa o filho Andre. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Aracy Guilhermina Hansbrointhne - Aos 75 anos, era filha de Frida Hansbrointhne. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Maria Dilza Oliveira Eshun - Aos 51 anos, era filha de Regina Maria de Jesus e Antonio Paulino de Oliveira. Deixa o filho Isac Jesus. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Mosche Hacham - Ontem, aos 81 anos, era filho de Rachel Hacham e Abraham Hacham. Deixa a mulher, Sara Hacham, os filhos Sergio e Ricardo, bem como netos. O enterro foi realizado no mesmo dia no Cemitério Israelita do Butantã.

Benigno Vicente de Araujo - Aos 83 anos, era viúvo de Alice Viola de Araujo. Deixa o filho Carlos Roberto. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Jose Pereira do Nascimento - Aos 81 anos, era filho de Maria da Graça de Almeida e Manoel Pereira do Nascimento; casado com Maria Tavares do Nascimento. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Aguinaldo Goes Demetino - Aos 74 anos, era filho de Josefa Francisco Demetino e Alberto Jose Demetino. Deixa os filhos Dalva e Sergio. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Jose Felix - Aos 74 anos, era filho de Alzira Clarice da Conceição e Jose Felix. Deixa os filhos James, Jarbas, Jenner e Jenifer. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Manoel Sergio Quirino - Aos 58 anos. Deixa os filhos Liliana e Leandro. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Valdir Gimenez de Carvalho - Aos 41 anos, era filho de Edite dos Santos Gimenez e Jose Gimenez de Carvalho. Deixa as filhas Sara e Thaina. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Wagner Rafaine - Aos 40 anos, era solteiro. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Osmar Cordeiro da Costa - Aos 33 anos, era filho de Rita Josefa da Conceição e Antonio Cordeiro da Costa. Deixa as filhas Emily e Aghata. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

MISSAS

Marianne Georgette Szigeti - Amanhã, às 17 horas, na Paróquia da Sagrada Família, na Rua Américo Brasiliense, 928, Alto da Boa Vista (7º dia).

Darcy Magalhães Correa de Queiroz (Tia Darcy) - Hoje, às 18 horas, na Capela do Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, 200, Bela Vista (in memoriam).

Jacomo Brincaleppe - Hoje, às 19h30, na Paróquia Santa Teresa de Jesus, Rua Clodomiro Amazonas, 50, Itaim-Bibi (7º dia).

Ricardo de Locio e Silva Stefani - Domingo, às 11h30, na Igreja do Santíssimo Sacramento, na Rua Tutoia, 1.125, Vila Mariana (15 dias).

José Arlindo da Serra Costa - Domingo, às 16 horas, na Igreja Nossa Senhora da Consolação, localizada na Rua da Consolação, 585, Consolação (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ

Tivea Risnik - No domingo, às 11 horas - S M - Q 244 - Sep. 95 (Matzeiva).

Jayme Hochman - Domingo, às 11 horas - S R - Q 399 - Sep. 138 (Shloshim).

Wilhelm Bachman - Domingo, às 11h30 - S R - Q 404 - Sep. 56 (Matzeiva).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

EMBU

Joan Mironescu - Domingo, às 10 horas - S B - Q 18 - Sep. 29 (Matzeiva).

Uri Milman - Domingo, às 12h30 - S B - Q 13 - Sep. 97 (Matzeiva).