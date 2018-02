Falecimentos

Edmea Ferraz - Sexta-feira, aos 88 anos. Era filha de Anna Maria Barleta e Octávio Ferraz. Deixa os filhos Ernesto e Luzia

Orlanda de Jesus Rossi - Sexta-feira, aos 88 anos. Era filha de Denirada de Assumpção Rentes e Accácio José Pinheiro. Deixa os filhos Clóvis e Odair. O enterro foi no Cemitério São Judas Tadeu

Jesse Prestes Moura - Aos 87 anos. Era viúva de Juarez Moura. Deixa os filhos Evelyn Solange, Meiry, Alberto, Juarez, Armando, Neyde, Miriam, Fernando e Roseli. O enterro foi no Cemitério do Horto

Tereza Maria da Silva Manoel - Aos 84 anos. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Lúcia Thereza Anselmo Servito - Sexta-feira, aos 81 anos. Era filha de Maria Anselmo e João Anselmo. Deixa a filha Maria Lúcia. O enterro foi no Cemitério do Araçá

Amanda da Silva Soares - Aos 80 anos. Era filha de Adriana da Silva Soares e Antônio Valeriano Soares. O enterro foi no Cemitério São Pedro

Maria Salomé Nóbrega Teixeira - Aos 75 anos. Era filha de Teresa Vita de Nóbrega e Francisco de Nóbrega. Deixa os filhos Rui Antônio, Maria Solanja e Maria da Conceição. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

Ana Farco Zanetti - Aos 74 anos. Era filha de Amélia Sete e João Farco. Deixa os filhos Neusa e Nelson. O enterro foi no Cemitério do Araçá

Hilda Hermínia do Nascimento - Aos 73 anos. Era filha de Hermínia Libertina da Silva e Ângelo Pereira da Silva. Deixa os filhos Neusa, Neide, Nelson, Celso, Nelcy, Cláudia e Elaine

Maria Helena Gonzaga dos Santos - Sexta-feira, aos 70 anos. Era filha de Adoração Lopes Negrete e Hilário Negrete. Deixa os filhos Marco Antônio e Ana Cristina. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Formosa I

Maria Ivan do Nascimento Mendonça - Aos 69 anos. Era filha de Zulmira Teles do Nascimento e Tarcizo Carlos do Nascimento. Deixa os filhos Vânia, João e Ciro. O enterro foi no Cemitério do Carmo

Maria Izabel do Nascimento - Aos 61 anos. Era filha de Joana Ferreira do Nascimento e Valdemar Antônio de Nascimento. Deixa os filhos Simone, Sarah e Marcelo. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Vera Lúcia Dias Genari - Sexta-feira, aos 54 anos. Era filha de Rosa Justina Serrano Dias e Agenor Dias. Deixa os filhos Cristiani, Mauro e Viviane. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Maria Aparecida de Paula Franhani - Aos 52 anos. Era filha de Genoveva Oliveira de Paula e Laudomiro de Paula. Deixa a filha Domenica de Paula.

Eliana Aparecida Rodrigues - Sexta-feira, aos 30 anos. Era filha de Clarice Aparecida Omodei Rodrigues e Daniel Rodrigues. Deixa o filho Matheus. O enterro foi no Cemitério Municipal de Diadema

José Arlindo da Serra Costa - Segunda-feira, aos 89 anos. Era viúvo de Julinha Paolillo Costa. Deixa os filhos José Renato, José Franklin e Maria Helena e netos

Mozart Steffens - Sexta-feira, aos 87 anos. Era filho de Antonietta da Cunha Steffens e Henrique Steffens. Deixa a filha Thaís. O enterro foi no Cemitério Gethsemani

Emílio Nelson Reverberi - Sexta-feira, aos 84 anos. Era filho de Carolina Frederico Reverberi e Armando Frederico Miguel Reverberi. Deixa três filhos

Paulo Monteiro - Segunda-feira, aos 76 anos. Deixa a mulher, Suely Caioli Monteiro, filhos, noras e netos. O enterro foi no Cemitério São João Batista em Itapetininga/SP

Joel Cardozo Leite - Aos 75 anos. Era filho de Belarmina Cardozo e Ramiro de Oliveira Leite. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Formosa I

Francisco Gomes da Silva - Aos 72 anos. Deixa os filhos Marcelo e Márcio

Antônio Carlos Rainha - Aos 62 anos. Era filho de Maria de Camargo Rainha Cipriano e Antônio Rainha. Deixa os filhos Andreia, Diogo e Rafael. O enterro foi no Cemitério Parque das Cerejeiras

Sebastião Carlos de Azevedo - Aos 57 anos. Era filho de Leonor de Azevedo e Sebastião Azevedo. Deixa os filhos Thaís, Hugo e Rodrigo

Silvio Sanchez Vitorino - Sexta-feira, aos 51 anos. Era filho de Dolores Sanchez e Vitorino Adelino Vitorino. Deixa os filhos Laiz e Tiago

Sebastião Rosemberg Tavares de França - Aos 46 anos. Era filho de Maria José Tavares de França e Sebastião Pedro de França. O enterro foi realizado no Cemitério Congonhas

MISSAS

Darcy Magalhães Correa de Queiroz (Tia Darcy) - Amanhã, às 18h, na Capela do Hospital Santa Catarina, Avenida Paulista, 200, Bela Vista (7º dia)

Jacomo Brincaleppe - Amanhã, às 19h30, na Paróquia Santa Teresa de Jesus, Rua Clodomiro Amazonas, 50, Itaim-Bibi (7º dia)